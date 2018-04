Sin Trump ni Maduro: estos son los asistentes a la Cumbre de las Américas

(CNN Español) - Hasta el fin de semana previo al evento, el sitio web oficial de la cumbre confirmaba la invitación a más de 30 presidentes y primeros ministros del continente, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Cuba, Raúl Castro.

No obstante, el martes la Casa Blanca anunció que Trump no irá al evento para atender la respuesta al supuesto ataque químico en Siria.

Así lo anunció este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"Por petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar. El presidente se quedará en EE.UU. para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y monitorear los desarrollos del mundo", dijo Sanders.

Pence viajará a Lima este viernes, según anunció la Casa Blanca, pero no se espera que vaya a Colombia, según le dijo una fuente a CNN. Una segunda fuente añadió que Pence está planeando un viaje a Sudamérica para el próximo mes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no está invitado, una decisión tomada por el Gobierno del país anfitrión. Aunque se especulaba que podría intentar viajar, el martes Maduro dijo que no irá.

“Porque yo dije: llueva, truene o relampaguee yo llego a Lima compadre, así sea nadando, pero la verdad verdadera es que esa Cumbre no está en nuestras prioridades. Nunca ha estado. En esa Cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa Cumbre es una pérdida de tiempo, pero además el gobierno del Perú de manera ilegal, inamistosa, retiró la seguridad mínima que un presidente necesita para a ir a alguna cumbre. Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14 en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del 2002. Me quedo en Venezuela. Esa es mi decisión”.