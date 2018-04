Arde Roma: los memes de la eliminación del Barcelona

(CNN Español) - La Roma remontó un partido que parecía imposible de remontar y el Barça que va invicto en la Liga de España ahora se quedó sin Champions.

La debacle culé se vio reflejada en una ola de mes de las mismas proporciones. Muchos se preguntan por qué el líder de España pierda contra el cuarto de Italia después de tener una ventaja de tres goles y al mejor jugador del mundo en cancha.

Esta vez Messi no pudo hacer nada. No marcó y cuando no marca su equipo cae eliminado.

Messi jugo mal para que no sepan cómo va a jugar el mundial pic.twitter.com/vbrNHY86kK

— ARGENTINIDAD AL PALO (@2HinchasYMedio) April 10, 2018

Yo lo puse a Messi, saes... pic.twitter.com/PmCG9mVxzy

— ANDREÉ (@AndreGoetze) April 10, 2018

El mundo se ríe del #Barcelona y Lionel #Messi: los mejores memes de la eliminación ante la Roma... https://t.co/GVaGEJ5kzW pic.twitter.com/ZM2JtFSDIc

— InformeSinBandera (@InfoSinBandera) April 10, 2018

Los memes no tienen piedad con Messi y el @FCBarcelona_es tras ser eliminados de #Champions https://t.co/Np4LpU1Q92 #Viral pic.twitter.com/80HTYMuEvv

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 10, 2018

Los memes anti Lionel Messi no se hicieron esperar https://t.co/bnrBqaloFC pic.twitter.com/mpEl6CSmAZ

— Clarín (@clarincom) April 10, 2018

Donde esta Messi? Donde están los Memes? ACÁ.... pic.twitter.com/6TlFAwNSv7

— Jorge Enrique Lopez (@jlopezsa25) April 10, 2018

Los memes más divertidos de la derrota del Barcelona ante la Roma https://t.co/wOzf0iDSzE pic.twitter.com/hBYyNU9YCY

— AS (@diarioas) April 10, 2018

¡PARA QUE LLOREN, PERO DE RISA!--

¡Checa los mejores memes que dejó la Champions League! El papelón de Barcelona y la eliminación del City--

➡️ https://t.co/8kl5XyJrS9 pic.twitter.com/tC3TmvVDtn

— Esto en Línea (@estoenlinea) April 10, 2018

-- [Fotogalería] La @OfficialASRoma no perdonó al @FCBarcelona en la @ChampionsLeague, y los 'memes' tampoco ------ https://t.co/PzOwQkFQAT pic.twitter.com/vwmrQzKMaH

— La Afición (@laaficion) April 10, 2018

Los mejores memes luego de la derrota del Barcelona que ya no podrá ganar el título de la #ChampionsLeague pic.twitter.com/5KrjTQdN8K

— CLICKDEPORTIVO (@CLICKDEPORTIVO1) April 10, 2018

#EnFotos | Estos son los memes de la remontada de la Roma al Barcelona > https://t.co/t2FL5GI5bl pic.twitter.com/3iu2Chhr9G

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 10, 2018

Los mejores memes de la caída del Barcelona en Roma https://t.co/vkBSyhz52P pic.twitter.com/XvZ3PfY8QZ

— El Bernabéu (@elbernabeucom) April 10, 2018

También hubo memes sobre la eliminación del Manchester City de Guardiola.

Los memes de la derrota del Barcelona

Hey, Roma...#ChampionsLeague #dilofutbol pic.twitter.com/8jJnc9ypxA

— dilofutbol (@dilofutbol) April 10, 2018

La derrota que sufrió el Barcelona en la Champions es motivo para los memes en las redes... pic.twitter.com/zu0Cub8WGQ

— Radio Pirata Online (@radiopiratahn) April 10, 2018

Los mejores memes del batacazo de #Guardiola https://t.co/HEVThNny8v pic.twitter.com/vqCLYDt8yy

— Libertad Digital (@libertaddigital) April 5, 2018

Los memes no perdonaron la goleada del Liverpool y su víctima favorita fue Guardiola ----#Imperdible --https://t.co/wvWL5rCdYq pic.twitter.com/gDhfjrR9RB

— Fútbol Picante (@futpicante) April 4, 2018