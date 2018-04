El testimonio de Mark Zuckerberg: lo que debes saber

(CNN) - El presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg llegó a Capitol Hill. Lo que suceda a continuación podría ser grande.

Zuckerberg pasará dos días respondiendo las preguntas de los legisladores sobre la poderosa red social que ayudó a crear hace más de una década, y si la compañía está haciendo lo suficiente para proteger la privacidad de los usuarios.

Es la primera vez que Zuckerberg se sentará personalmente para las preguntas del Congreso, en lugar de enviar un encargado.

Su testimonio marca un momento crucial para Facebook y la industria tecnológica. Esto es lo que necesita saber:

¿Cuándo testifica Mark Zuckerberg ante el Congreso?

Zuckerberg está listo para testificar en Washington el martes y miércoles.

Él comparecerá en una audiencia conjunta realizada por los comités de Judicatura y Comercio del Senado el martes, a partir de las 2:15 p.m. ET. El director ejecutivo de Facebook testificará ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara el miércoles, a partir de las 10 a.m. ET.

Las audiencias estaban programadas para abordar el uso de Facebook y la protección de los datos de los usuarios a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

¿Qué va a decir Zuckerberg?

Zuckerberg se responsabilizará de los problemas recientes de Facebook, de acuerdo con comentarios preparados emitidos el lunes por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Se espera que reconozca que Facebook "no hizo lo suficiente" para evitar una serie de problemas en su plataforma, como noticias falsas, interferencia extranjera en las elecciones, discurso de odio y privacidad de datos.

"No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error", dirá Zuckerberg. "Fue un error mío, y lo siento. Comencé Facebook, lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí".

¿Por qué va a testificar Zuckerberg?

Desde 2016, Facebook se ha enfrentado a una serie de controversias relacionadas con su plataforma.

Comenzó con preocupaciones sobre artículos falsos que circularon durante las elecciones presidenciales de EE. UU. Luego vinieron preguntas sobre la intromisión rusa, y reportes de que los rusos se dirigieron a los usuarios de Facebook con anuncios políticos.

Pero el mayor escándalo ha sido sobre Cambridge Analytica, una firma de datos vinculada a la campaña del presidente Donald Trump.

El mes pasado, se reveló que el grupo obtuvo datos sobre millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento. Facebook cree que alrededor de 87 millones de usuarios se vieron afectados.

Desde entonces, la reputación y las acciones de la compañía han recibido golpes, ya que los abogados y los legisladores piden una mayor supervisión para proteger la privacidad del usuario.

¿Qué es lo último en el escándalo Cambridge Analytica de Facebook?

El lunes, la compañía comenzó a implementar una herramienta de "mira cómo fuiste afectado" en la parte superior de las páginas de Facebook de las personas. Les informará a los usuarios si están entre las decenas de millones a los que Cambridge Analytica accedió de forma incorrecta.

El lanzamiento se está llevando a cabo de forma incremental, por lo que no todos los afectados se enterarán de inmediato.

¿Por qué el testimonio de Zuckerberg es tan importante?

En el pasado, los líderes tecnológicos han evitado presentarse personalmente para las audiencias del Congreso.

También es una oportunidad para Zuckerberg para abordar la actual crisis de confianza de su compañía, que no ha dado muestras de disminuir en las últimas semanas. Algunos incluso han pedido que Zuckerberg renuncie. La presentación del líder de 33 años frente al Congreso podría tener ramificaciones para la seguridad de su trabajo.