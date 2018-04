Trump culpa a Putin y a Obama por el "animal Assad", y dice que responsables de ataque químico pagarán un "alto precio"

(CNN) - El presidente Donald Trump señaló con nombre propio al presidente de Rusia, Vladimir Putin, este domingo por apoyar a su homólogo de Siria, Bashar al Assad, y alertó que los responsables pagarán un “alto precio” después de reportes de un ataque con armas químicas en Siria, casi un año después de que Estados Unidos atacara un campo aéreo sirio tras un ataque previo.

“Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO son sentido en Siria”, tuiteó Trump. “El área de la atrocidad está asegurado y encerrado por el Ejército sirio, haciendo que sea completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal Assad”.

“Pagarán un alto precio. Abran el área inmediatamente para dar ayuda médica y verificación. Otro desastre humanitario sin ninguna razón. ¡ENFERMIZO!”, continuó Trump.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

El tuit de Trump sobre Putin, es aparentemente la primera vez que el presidente de Estados Unidos ha atacado al líder ruso con nombre propio. Trump también acusó al expresidente Barack Obama por la situación debido a sus políticas hacia Siria.

“Si el presidente Obama hubiera cruzado su proclamada Línea Roja en la Arena, el desastre sirio hubiera finalizado hace mucho tiempo”, tuiteó Trump.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

El vicepresidente Mike Pence dijo en un tuit este domingo en la mañana que él y Trump estaban “monitoreando el supuesto ataque químico” e hizo eco del lenguaje de Trump sobre las posibles consecuencias.

“@POTUS y yo estamos monitoreando de cerca el supuesto ataque químico en Siria. Condenamos en los términos más fuertes posibles el ataque contra vidas inocentes, incluyendo a los niños. El régimen de Assad y sus promotores DEBEN TERMINAR su comportamiento bárbaro. Como dijo POTUS, los responsables pagarán un alto precio”, tuiteó Pence.

.@POTUS & I closely monitoring likely chemical attack in Syria. We condemn in the strongest possible terms the assault on innocent lives, including children. The Assad regime & its backers MUST END their barbaric behavior. As POTUS said, big price to pay for those responsible!

— Vice President Mike Pence (@VP) April 8, 2018

Grupos de activistas sirios dijeron este sábado que el gas tóxico dentro de bombas de barril lanzadas desde helicópteros en una ciudad controlada por los rebeldes, mató decenas de civiles e hirió a muchos más. La prensa estatal siria dijo que una “fuente oficial” negó las acusaciones.

En las primeras horas del lunes en la mañana, la televisión estatal siria reportó que “varios misiles” habían sido disparados en la base aérea T4 en Homs, en el oeste del país, agregando que fue un “probable un ataque de Estados Unidos”. El Pentágono emitió un comunicado el domingo negando que haya realizado ataques aéreos en la región.

Los principales directores del Consejo de Seguridad Nacional, sostendrán este lunes una reunión de “grupo pequeño”, liderado por John Bolton, para discutir los temas sobre Siria. Este lunes es el primer día de Bolton como consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, según le dijeron a CNN dos funcionarios del gobierno.

Una reunión de este tipo es típicamente hecha para discutir las opciones del presidente, según dijo uno de los funcionarios consultados por CNN.

Trump también habló con el primer ministro de Iraq, Haider Al-Abadi, según la Casa Blanca. Ambos discutieron la “situación en Siria y los alarmantes reportes de un posible ataque químico cerca de Damasco”, así como la continua lucha de los países contra ISIS, dijo la Casa Blanca.

Rusia responde al ataque

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado este domingo calificando el supuesto ataque químico como un “engaño” y un "ataque de información" destinado a proteger a los "terroristas".

“La información de los ataques sobre el uso de cloro u otras sustancias venenosas por parte de las tropas del gobierno sirio son continuas. Otro engaño sobre el ataque químico que supuestamente tuvo lugar en Duma surgió ayer”, dice el comunicado.

“Hemos alertado sobre esas peligrosas provocaciones muchas veces antes. El propósito de esas conjeturas falsas, que no tienen ninguna base, es proteger a terroristas y a la irreconciliable oposición radical, que rechaza un acuerdo político mientras trata de justificar posibles ataques militares desde el exterior”, agregó el comunicado de los rusos.

Una “línea roja” de ataques químicos

En 2012, el presidente Barack Obama hizo una famosa advertencia contra el uso de armas químicas en Siria, diciendo que si cruzaban “una línea roja” Estados Unidos podría dar una respuesta militar.

En 2013, Estados Unidos y sus aliados acusaron a las fuerzas de Assad de perpetrar ataques con armas químicas. Después de que el Parlamento de Gran Bretaña votara para no iniciar una potencial acción militar contra las fuerzas de Assad, y mientras Obama la difería al Congreso antes de ordenar una respuesta de Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos anunciaron un acuerdo marco para eliminar las armas químicas de Siria.

El mismo Trump le advirtió a Obama que no atacara Siria en 2013, pero luego se opondría a Obama por su "línea roja" sobre Siria, como lo hizo el domingo.

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2013

Antes del supuesto ataque con armas químicas el año pasado, el gobierno de Trump hizo una apertura a que Assad permaneciera en el poder mientras la prolongada guerra civil en Siria continuaba. Pero en abril, Estados Unidos optó por atacar un campo aéreo sirio en respuesta al ataque.

La coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra ISIS en Siria, dijo en febrero que había llevado a cabo ataques contra las fuerzas pro-Assad en “defensa propia”.

En marzo, la guerra civil siria entró en su octavo año.

- Steve Almasy, Elise Labott, Nathan Hodge y Richard Roth de CNN contribuyeron con este reporte.