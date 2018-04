Muere una persona por el incendio en la Torre Trump en Nueva York

(CNN) - Una persona murió en el incendio el sábado en la Torre Trump en Nueva York, dijo la vocera del Departamento de Bomberos de Nueva York, Angelica Conroy, a CNN. Además, seis bomberos resultaron heridos.

El fallecido es un residente, Todd Brasner, de 67 años, quien había sido transportado en estado crítico y murió en el hospital, dice Conroy.

La portavoz del departamento, Angelica Conroy, dijo a CNN que el fuego estaba confinado al piso 50 del edificio.

Un incendio se registró el sábado en la Torre Trump, en Nueva York. (LAURA BONILLA CAL/AFP/Getty Images)

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó —antes de la noticia de la muerte— que el incendio estaba controlado.

"El fuego en la Torre Trump se acabó. Muy confinado (edificio bien construido). Los bomberos (y bomberas) hicieron un gran trabajo. ¡GRACIAS!".

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018

Ningún miembro de la familia Trump estaba en la torre durante el incendio, dijo el comisionado de bomberos Daniel Nigro.

El incendio en la Torre Trump se produce tres meses después de que se desató un pequeño incendio en una torre de enfriamiento en el techo del edificio, según WCBS-TV, afiliada de CNN. Dos personas resultaron heridas en ese incendio que, según los funcionarios, pudo haber sido causado por calentadores eléctricos dentro de la torre de enfriamiento.