Locura en Perú por el álbum del Mundial de Rusia 2018

(CNN Español) — Treinta y seis años después, Perú consiguió clasificarse para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. La expectación en el país es máxima, algo que se observa hasta en lo más inesperado: las ventas del álbum de Panini, que la propia empresa ha calificado como "sin precedentes".

La compañía, encargada de los álbumes de pegatinas de los jugadores del Mundial de Fútbol, anunció que las ventas comenzarían en el país el 22 de marzo en distribuidores autorizados.

El éxito fue tal que solo un día después, el 23 de marzo, las existencias se habían agotado y la empresa tuvo que enviar un comunicado anunciando que enviarían más remesas con álbumes del Mundial.

Y de nuevo la expectación: en los comentarios puede verse cómo la gente pide fechas exactas y hablan de hacer cola frente a los establecimientos en los que se venden tanto álbumes como el sobre de figuritas de Rusia 2018.

Los nervios por conseguir los objetos han llevado incluso a escenas desagradables en las que clientes, tras hacer colas, increpan a vendedores si no consiguen su álbum. Así puede verse en el siguiente video tomado esta semana. Según se especifica en la publicación de Facebook en la que fue subido, el suceso ocurrió en la tienda Tai Loy de Real Plaza Salaverry, en Jesús María, en Lima.

En las imágenes se observa cómo clientes se enfrentan con un vendedor que asegura que no ha recibido aún los álbumes para venderlos. "Vine en la mañana temprano porque me dijeron que lo iban a vender", se queja una clienta mientras el vendedor indica que hasta el jueves no puede distribuir el ansiado producto de Panini.

Desde el centro de atención de Tai Loy confirmaron a CNN en Español que los álbumes se volvieron a agotar el mismo jueves y que la próxima semana, entre el martes y el miércoles, informarán a los clientes de las tiendas en las que se volverá a poner a la venta. También confirmaron estar recibiendo multitud de llamadas de clientes preguntando por el ansiado libro.

La locura por los productos de Panini es tal que Panini tuvo que enviar otro comunicado el 4 de abril. En el mismo, afirma que la venta de sus productos está siendo "sin precedentes" y garantiza que el abastecimiento de los productos "será continuo".

"Comunicamos a todos nuestros seguidores que contamos con un programa de abastecimiento permanente, cubriendo la oferta de álbumes y estampas autoadhesivas a nivel nacional, por lo que invitamos al público a tener prudencia".

Ante las acusaciones de quienes quieren aprovecharse de la situación para vender productos no oficiales, la compañía recuerda a los usuarios que deben "hacer caso omiso".

"Cuando será el día que no tenga que recorrer 5 tiendas autorizadas y no encontrar las figuras, para poder ir a cualquiera y encontrar lo que quiero, mis sobrinos siguen tristes porque no les puedo comprar las figuritas prometidas", se queja un usuario en Facebook en esa misma publicación.

Ante las quejas por ventas de álbumes falsificados, en páginas de Facebook de fanáticos de la competición se está compartiendo esta captura explicando cómo distinguir el original de la copia.