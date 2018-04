Tensión Panamá-Venezuela: gobierno de Maduro prohíbe operación de Copa Airlines

(CNN Español) - Cientos de viajeros quedaron varados en Caracas el viernes, después de que el gobierno venezolano prohibió a Copa Airlines operar en el país.

Esto se produjo después de que el gobierno venezolano suspendió los lazos comerciales durante 90 días con funcionarios y compañías panameñas, incluida Copa Airlines, a la que acusó de corrupción y lavado de dinero.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, también fue incluido en la lista de los sancionados, informó la agencia de noticias estatal AVN.

La medida se produce después de Panamá se unió a Estados Unidos, Canadá y varios otros países que emitieron sanciones contra funcionarios venezolanos.

En un comunicado el viernes, el gobierno panameño retiró a su embajador de Venezuela y le pidió al embajador venezolano en Ciudad de Panamá que se fuera de inmediato.

"Tras analizar las medidas de Venezuela, el Gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá. Por tanto, el Gobierno de Panamá ha decidido retirar a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al Gobierno venezolano retirar a su Embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno", dijo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Cientos de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas.

"Tenía un vuelo programado para la mañana del domingo, y ahora está todo perdido", dijo a CNN el ingeniero Chiseng Yu, cuyo vuelo de Bogotá fue cancelado. "Estoy buscando otras aerolíneas ahora, pero es muy difícil en un día normal, y luego, cuando algo así sucede de repente, es imposible".

Copa Airlines emitió un comunicado el viernes diciendo que ofrecería reembolsos a los pasajeros programados para viajar durante el período de suspensión de tres meses.

Copa fue una de las pocas aerolíneas internacionales que aún opera en Venezuela. Delta, Avianca, United, Lufthansa, Air Canada, LATAM y AeroMéxico suspendieron sus operaciones en el país.

El Departamento de Estado de EE.UU. felicitó a Panamá por su "vigorosa defensa de la democracia y los derechos humanos".

.@statedeptspox: The United States congratulates #Panama for its vigorous defense of democracy and human rights and for promoting stability in the hemisphere. The U.S. urges others to stand with Panama & to take action in support of the Venezuelan people. https://t.co/JzfsurZqQW

— Department of State (@StateDept) April 6, 2018

En un comunicado, los Estados miembros del Grupo de Lima manifestaron "su apoyo a la República de Panamá tras las medidas adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela en contra de autoridades y empresas panameñas, como represalia a un listado de personas venezolanas de alto riesgo publicada por Panamá en días pasados".

Con información de Stefano Pozzebon en Caracas y de Claudia Domínguez en Atlanta.