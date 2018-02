Biden dice que Trump debería evitar una entrevista con Mueller, porque tiene “dificultades de precisión”

(CNN) - El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este jueves que si fuera uno de los abogados del presidente Donald Trump, le sugeriría no aceptar una entrevista con el fiscal especial para la investigación de la trama Rusa, Robert Mueller, por temor a que los investigadores lo atrapen en una confusión.

“El presidente tiene alguna dificultad con la precisión”, dijo Biden en una entrevista con Chris Cuomo de CNN.

Biden dijo que se maravilla de algunos comentarios que hace Trump y mencionó una frase que dijo el presidente este lunes sobre que los demócratas que no aplaudieron su discurso del Estado de la Unión eran “antiestadounidenses” y “traidores”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo este martes que el presidente estaba "claramente bromeando" cuando hizo el comentario.

“Bueno, déjame decirte, él es un chiste”, dijo Biden en su respuesta.

Cuando se le pidió que clarificara si estaba diciendo que el presidente era una broma, Biden dijo “sí, en este tipo de cosas”.

“Creo que él entiende y creo que la gente a su alrededor entiende, que lo que dicen los presidentes importa”, dijo Biden. “Nuestros niños están escuchando, el mundo está escuchando”.

CNN reportó el mes pasado que el fiscal especial Robert Mueller le dio a los abogados de Trump una serie de temas para una entrevista y que los abogados del presidente argumentan que Mueller no ha llegado al umbral para pedir una entrevista.

Trump, entre tanto, ha dicho que espera sentarse a una entrevista bajo juramento, aunque The New York Times reportó este lunes que sus abogados le aconsejan al presidente no aceptar una entrevista por preocupaciones de que pueda ser acusado de mentirles a los investigadores.

Trump vs. el FBI

Biden discrepó con la reciente decisión de Trump y de los republicanos en la Cámara de Representantes de revelar un controversial memorando citando supuestos abusos del FBI a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para monitorear al exasesor de política exterior de la campaña Trump, Carter Page.

“Parece irresponsable”, dijo el exvicepresidente.

Biden vinculó estos hechos a un esfuerzo mucho más amplio de Trump por impugnar la conducta del FBI durante las elecciones de 2016 y la investigación del fiscal especial que Trump ha llamado una “cacería de brujas”. Biden dijo que los ataques no tienen precedentes y que afectan a todo el buró.

“Este es el primer presidente que hace un ataque completo y a pleno pulmón contra todo el FBI, no solo contra Edgar J. Hoover, que era una persona en el FBI”, dijo Biden refiriéndose al exdirector de la agencia.

“¿Qué crees que estén pensando en Moscú?”, continuó Biden. “Está pasando todo lo que (el presidente de Rusia Vladimir) Putin siempre ha querido: sembrar dudas sobre si nuestro sistema de justicia es o no justo, sembrando dudas sobre si existe o no algo que sea remotamente consistente con nuestra Constitución”.

Biden además dijo que está “genuinamente preocupado” con los pilares claves de la retórica de Trump y sus acciones, alertando de un “nacionalismo desnudo” y un “populismo falso”.

Las apariciones públicas y comentarios de Biden desde que dejó su cargo en 2017 han alimentado las especulaciones de que podría postularse de nuevo a la Oficina Oval.

Cuando se le preguntó por esa posibilidad, Biden dijo que estaba tratando de cambiar el Congreso para los demócratas en 2018 “para detener esta locura y empezar a enderezar esta nave”.

Biden dijo que también estaba considerando aumentar el talento en el Partido Demócrata y la potencial fuerza para las elecciones de 2020.