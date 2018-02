Muere el actor John Mahoney, famoso por su papel en la serie 'Frasier'

(CNN) - John Mahoney, un veterano actor conocido por interpretar al padre del personaje principal del popular programa televisivo "Frasier", amante de los perros, ha muerto, dijo el lunes su publicista.

Tenía 77 años.

Mahoney, quien interpretó a Martin Crane, padre de Frasier Crane y Niles Crane en la comedia, murió el domingo en Chicago luego de una breve enfermedad, según Wendy Morris.

Peri Gilpin, quien interpretó al personaje Roz Doyle en "Frasier", recordó que Mahoney cantó en su boda, y recordó algunas de sus actuaciones más conocidas: "Mira Moonstruck, Say Anything y / o Frasier o cualquier cosa que puedas en la que actué él y le levanta un vaso para John. Recuérdale bien ", escribió Doyle.

John singing at my wedding. Watch Moonstruck, Say Anything and/or Frasier or anything you can with him in it and raise a glass to John. Remember him well. pic.twitter.com/Tj3i5B4x13

— Peri Gilpin (@GilpinPeri) February 6, 2018

Mahoney fue miembro del Teatro Steppenwolf en Chicago durante 39 años, dijo el teatro en un tuit.

El teatro, que también anunció la muerte de Mahoney, dijo que canceló su actuación de apertura de "You Got Older" este lunes por la noche, en honor de Mahoney.

En un tuit, el actor Gary Sinise, que también actuó en Steppenwolf, llamó a Mahoney "un actor maravilloso".

"Fue un gran placer conocerlo y trabajar con él", tuiteó Sinese.

Mahoney nació en Blackpool, Inglaterra, según su biografía en la base de datos en línea de Broadway Playbill.

Mahoney comenzó a actuar como miembro de un teatro infantil, según la base de datos. Después de graduarse de la escuela secundaria, Mahoney inmigró a Estados Unidos y se unió al ejército de EE.UU. a los 19 años, según Studio System, una base de datos de televisión y cine.

Mahoney obtuvo una licenciatura en artes del entonces Quincy College en Quincy, Illinois, y una maestría en artes de la Western Illinois University en Macomb, Illinois, según Studio System.

Trabajó como profesor universitario y asistente médico y luego editó un periódico del hospital, según Studio System.

Cuando tenía 30 años se matriculó en clases de actuación en el St. Nicholas Theatre de Chicago después de dejar su trabajo. En 1977, Mahoney hizo su debut en el escenario profesional en "The Water Engine" en Chicago a la edad de 37 años, dijo Studio System.

En 1985, Mahoney ganó un Premio Tony por su actuación en "The House of Blue Leaves", según Playbill.

"Frasier" se presentó durante 11 temporadas, de 1993 a 2004, según IMDb.

Michelle Rice y Amanda Jackson de CNN contribuyeron a este informe.