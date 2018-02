Agitación de los mercados bursátiles mundiales: ¿qué está pasando?

(CNNMoney) - Los mercados de valores de todo el mundo están cayendo, impulsados por los temores que surgen de EE.UU.

Scroll for more content...

MIRA: Esta es la razón por la que el Dow Jones se está desplomando

Los principales índices en Nueva York, Tokio y Londres han sufrido fuertes pérdidas. Y un indicador clave del miedo de los inversores se disparó a su nivel más alto en más de dos años.

Los analistas están tratando de averiguar si se trata de una corrección a corto plazo para los mercados que recientemente alcanzaron niveles récord o un signo de preocupaciones más profundas.

Esto es lo que necesita saber:

¿Qué esta pasando?

Los mercados en Asia y Europa están cayendo este martes. El Nikkei de Japón cayó un 4,7%, las acciones de Hong Kong cayeron un 5,1% y el FTSE 100 de Londres cayó casi un 2%.

Esas caídas llegan después de un día angustioso para los inversores en los Estados Unidos, donde el Dow cayó en picada 1.175 puntos, o 4,6%. Fue el declive más grande del índice en un solo día.

Este martes parece que será otra dura sesión de negociación en Wall Street. Los futuros de Dow oscilaban salvajemente antes de la apertura.

MIRA: #LaCifraDelDía: hasta 1.597 puntos cae el Promedio Industrial Dow Jones

¿Por qué está sucediendo?

Hay un montón de preocupaciones alimentando las ventas.

Una es la preocupación de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve las tasas de interés más rápido de lo esperado. Eso fue desencadenado por los datos de empleo de EE.UU. este viernes que mostraron que el crecimiento salarial está mejorando, lo que podría significar una inflación más rápida.

Cuando las tasas de interés aumentan bruscamente, las acciones a menudo caen. Las tasas más altas pueden consumir las ganancias corporativas. El aumento de las tasas y la inflación también pueden causar problemas en los mercados de bonos.

Los expertos han advertido repetidamente en los últimos meses que tanto los mercados de acciones como de bonos se estaban calentando demasiado. Y algunos analistas dicen que las pérdidas actuales podrían ser incluso buenas.

"Esta corrección es un desarrollo saludable para los mercados en el largo plazo, y el mercado alcista de acciones, aunque sangriento, no está roto", escribió Scott Minerd, director de inversiones globales de Guggenheim Partners, en una nota de investigación este lunes.

MIRA: ¿Por qué cayó el índice Dow Jones?

¿Por qué los problemas de EE.UU. afectan a los mercados globales?

Estados Unidos es la economía más grande del mundo y el hogar de los mayores mercados financieros del planeta. El dólar es la moneda de referencia para los inversores de todo el mundo.

Lo que sucede en Wall Street casi inevitablemente se propaga por todo el mundo. Los mercados en otros centros financieros mundiales, como Londres y Tokio, son particularmente sensibles a este.

Pero los sistemas más cerrados, como China, a menudo se ven menos afectados. Las existencias en Shanghái han caído un 2,2% desde el jueves, en comparación con el 8% en Tokio.

¿Qué tan preocupado deberías estar?

Depende de a quién le preguntes. Pero suponiendo que la caída actual del mercado bursátil sea una caída a corto plazo en lugar de una señal de problemas más profundos, los expertos financieros generalmente dicen que no debes entrar en pánico.

Incluso si las acciones continúan disminuyendo en los próximos días, las correcciones del mercado son normales, dijo este lunes Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com.

EE.UU. y otras economías importantes están creciendo de forma saludable en este momento.

"Advierto a los inversores que realmente sean pacientes aquí y busquen oportunidades y no entrar en pánico", dijo Ross Gerber, director ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, en CNN. "Realmente no es un momento para preocuparse por las perspectivas a largo plazo del mercado".

¿Qué tiene esto que ver con Trump?

La caída del mercado bursátil es incómoda para el presidente de EE.UU., Donald Trump. A menudo se le atribuye el gran aumento en los precios de las acciones de Estados Unidos durante su presidencia.

"Es un juego arriesgado hablar sobre los mercados. Pero parece que Trump va a vivir o morir en el mercado bursátil", dijo Greg Valliere, estratega global jefe de Horizon Investments.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump se centró en "nuestros fundamentos económicos a largo plazo, que siguen siendo excepcionalmente fuertes". La declaración menciona el fortalecimiento del crecimiento económico, el bajo desempleo y el aumento de los salarios de los trabajadores.

Pero algunas de las políticas de Trump también se incorporan a las preocupaciones que pesan sobre las acciones en este momento.

Los recientes enormes recortes de impuestos para las empresas fueron aclamados inicialmente por los inversores. Pero también prescribieron medicamentos costosos para una economía estadounidense ya saludable.

Estimular una economía fuerte podría ser demasiado bueno. Morgan Stanley advirtió en el otoño que "sobrecalentar" la economía puede ser contraproducente al hacer que las acciones "aumenten y luego revienten".

Y las tensiones actuales en el mercado de bonos reflejan la preocupación de que el Tesoro de los EE. UU. Necesite asumir más deuda para pagar los recortes de impuestos.

– Matt Egan, Sherisse Pham, David Goldman y Kathryn Vasel contribuyeron a este informe.