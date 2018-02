Adolescente entrega cientos de lámparas solares a puertorriqueños sin electricidad

(CNN) - Más de cuatro meses después de que el huracán María devastara Puerto Rico, Salvador Gómez Colón, de 15 años, se sorprende por las pobres condiciones de vida que persisten en muchos pueblos de la isla.

"Hay tanta necesidad", dijo Gómez Colón. "La gente todavía está retirando los escombros de alrededor de sus casas. Sin lograrlo, los ancianos están luchando contra el calor", agrega.

Casi medio millón de residentes de Puerto Rico aún no tienen acceso a energía eléctrica. Las familias viven en casas con techos improvisados, ​​hechos de lonas y otros materiales, y los caminos y puentes siguen gravemente dañados.

"Cuanto más te alejas de las áreas metropolitanas es donde realmente lo ves", dijo Gómez Colón, que vive con su familia en San Juan.

Apenas unos días después de que María criticara a Puerto Rico, el estudiante de noveno grado lanzó una campaña de crowdfunding en la plataforma de recaudación de fondos Generosity. Su objetivo: recaudar 100.000 dólares y usar el dinero para comprar lámparas portátiles y lavadoras manuales para residentes en las partes más afectadas de Puerto Rico.

Desde ese momento, Gómez Colón ha recaudado más de 125.000 dólares y ha donado 1.400 lámparas solares a unas 840 familias. Aún cuenta con otras 1.600 lámparas que espera distribuir pronto.

Con la ayuda de su familia, amigos y otros voluntarios, Gómez Colón comenzó a distribuir las lámparas solares en noviembre pasado, mediante su iniciativa C + Feel = Hope.

"Cuando fuimos a la primera ciudad que no tiene electricidad, la gente de otras ciudades iba a enterarse de lo que estábamos haciendo. Así que agregaríamos esa ciudad a nuestra lista para nuestra próxima distribución", explicó Gómez Colón.

El adolescente visita estas comunidades los fines de semana. Ha visto a los jóvenes que estudian bajo el sol ardiente, corriendo para terminar su tarea antes de que desaparezca la luz del día.

En una ciudad, Gómez Colón se encontró con una joven sentada en la calle y leyendo la Iliada de Homero. "Ella me dijo que no podía leer de noche porque no había luz", dijo.

Tras ello él le entregó una lámpara solar portátil.

"Le dije que no tenía que preocuparse por apurarse con el libro bajo el calor", dijo. "Por primera vez en tres meses, ella podría leerlo por la noche".

CNNMoney entrevistó por primera vez a Gómez Colón inmediatamente luego del huracán María en septiembre. En ese momento, estaba agachado con su familia en su departamento de San Juan. La familia estaba racionando la comida y el agua que habían almacenado antes de que llegara la tormenta. Aún así, el adolescente sabía que estaba mejor que muchos otros en la isla.

Con la ayuda de su madre, buscó una organización sin fines de lucro para asociarse y lanzó su campaña en línea.

Gómez Colón ya ha distribuido más de 1,400 lámparas solares portátiles.

Cuando llegó el dinero, Gómez Colón se puso en contacto con los fabricantes de lámparas solares portátiles y lavadoras. Hasta la fecha, ha asegurado cerca de 300 lavadoras manuales de empresas como Gentlewasher y EasyGo y más de 3.000 lámparas, incluidas algunas que tienen capacidades de carga de teléfonos móviles, de Mpowerd, Schneider Electric y Omnivoltaic Energy Solutions, entre otras compañías.

La semana pasada dirigió la primera distribución de lavadoras manuales para familias en Naranjito, un pueblo ubicado en el centro de Puerto Rico. "Cada fin de semana que hemos ido a una distribución me he sentido muy bien", dijo. "Es complicado, estamos ayudando a la gente, pero también hay muchos otros que necesitan ayuda", agregó.

Según el recuento más reciente del gobierno de Puerto Rico, alrededor del 80% de la isla ha recuperado energía eléctrica, el 96% tiene acceso a agua corriente y casi el 98% ahora tiene servicios de telecomunicaciones.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) dijo que pondría fin a los nuevos envíos de alimentos y agua a la isla hasta el miércoles, dijo a CNN un funcionario de la agencia con conocimiento directo del plan.

En un comunicado, la agencia dijo que "los productos proporcionados por FEMA ya no son necesarios para las operaciones de emergencia". La agencia también destacó que tiene más de 46 millones de litros de agua, dos millones de comidas listas para comer y dos millones de paquetes de refrigerios en el suelo en Puerto Rico listos para su distribución si es necesario.

Gómez Colón dijo que seguirá distribuyendo lámparas solares hasta que se agote el dinero o hasta que la gente ya no las necesite.

Aún así, cientos de miles de residentes permanecen en la oscuridad, según la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

"Esta experiencia me ha enseñado a estar agradecido por lo que tengo. Mi familia me apoya, mis maestros me apoyan", dijo. "El mundo siempre se puede beneficiar de una misión positiva. Así que tengo que llevar esto hasta el final", finalizó.