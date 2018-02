¿Por qué el memo de Nunes es tan importante?

(CNN) - Este lunes por la noche, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aprobó, con una votación en la línea del partido, la publicación de un memorando que alega una letanía de abusos cometidos por el FBI y el Departamento de Justicia. El presidente de EE.UU. Donald Trump ahora tiene cinco días para decidir si permite o no la publicación del memo. Si bien no se dio un "OK" final, Trump poco ocultó su deseo de publicar el memorando.

A la espera de esa decisión, me comuniqué con Carrie Cordero, una colaboradora de CNN que tiene amplia experiencia en el tema y se desempeñó como asesora legal del secretario de Justicia Auxiliar para la Seguridad Nacional; consejera en la Oficina del director de Inteligencia Nacional; y abogada asesora en el Departamento de Justicia de EE.UU.

Nuestra conversación, realizada por correo electrónico y ligeramente editada para efectos de flujo, es esta a continuación.

Cillizza: Explícame el proceso. El memo ahora está en la Casa Blanca. ¿Cuándo necesita Trump tomar una decisión? ¿Y cuándo podríamos ver la nota públicamente?

Cordero: De acuerdo con las Reglas de la Cámara, el presidente tiene cinco días para objetar la publicación del memorando por razones de seguridad nacional. Mientras no se oponga, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara (HPSCI) puede publicar el documento. Dado ese cronograma, y ​​las declaraciones de la Casa Blanca de que el presidente cree que el memorando debe ser divulgado públicamente, es posible que se publique tan pronto como el sábado o, tal vez el lunes, si se utilizan días hábiles.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la comunidad de inteligencia y el liderazgo del Departamento de Justicia, o quizás los abogados de seguridad nacional de Trump que trabajan en la Casa Blanca, persuadan al presidente de que la publicación del memorando en su forma actual dañará la seguridad nacional y que debe ser revisado adecuadamente para propósitos de desclasificación. Alternativamente, una nueva nota se podría escribir en un formato no clasificado que esté preparado específicamente para publicación.

Cillizza: ¿Qué tan normal (o no) es un memorando como este, producido por la mayoría en el Comité de Inteligencia de la Cámara que muchos funcionarios de inteligencia ni siquiera han visto?

Cordero: Muy inusual. Sin precedentes, de hecho. En mis 18 años de participación profesional y académica con la comunidad de inteligencia, no he observado que HPSCI publique un documento utilizando este procedimiento, y no tengo conocimiento de que se haya utilizado en el pasado (aunque espero que los historiadores de la comunidad de inteligencia estén trabajando duro esta semana).

El contexto es que la información que se proporciona a los comités de supervisión de inteligencia es información dada por la rama ejecutiva del gobierno. Y, en circunstancias en que los comités de inteligencia escriben informes basados ​​en la información provista por la comunidad, trabajan con las agencias de la comunidad de inteligencia relevantes para revisar los informes y desclasificar la información. Es por eso que a veces los comités producen informes que incluyen tanto un informe no clasificado para consumo público como una versión separada y clasificada.

Tampoco es inusual que los miembros de los comités quieran discutir públicamente la información que reciben en el comité. Esto puede ser por una variedad de razones, que incluyen, por ejemplo, circunstancias en las que esos miembros están preocupados por el uso de las autoridades legales o se oponen a ciertas actividades que realiza una agencia o elemento de inteligencia como asunto de política.

Normalmente, lo que sucede en esas situaciones es que el miembro del Congreso envía la información que desea desclasificar a la agencia específica, y/o a la Oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI) para su revisión y aprobación. Esto se debe a que la información pertenece a la rama ejecutiva; no a los comités ni a la rama legislativa. Y son los funcionarios del Poder Ejecutivo, el DNI y, en última instancia, el Presidente, quienes tienen la autoridad final para la clasificación o desclasificación de la toma de decisiones.

Cuando un miembro busca esa revisión, a veces la comunidad de inteligencia aprobará la desclasificación, a veces dirá no, y algunas veces desclasificarán partes de la declaración o documento propuesto. Así es como funcionan los miembros que respetan el proceso y las acciones de seguridad nacional en juego.

Cillizza: ¿Cuáles son las preocupaciones de seguridad nacional, si es que hay alguna, para publicar este memorando? ¿Y cómo debería equilibrarse la transparencia con estas preocupaciones?

Cordero: No he visto la nota, por lo que no puedo hablar sobre los riesgos precisos de seguridad nacional que existen si se publica. A nivel general, dependiendo del nivel de clasificación del documento, ya sea SECRETO o SECRETO SUPERIOR, si se publica de forma no autorizada, podría ocasionar un "daño grave" o un "daño excepcionalmente grave" a la seguridad nacional del país.

Si los informes públicos son correctos de que la información contenida en la nota se deriva de aplicaciones que se presentaron al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) y lo aprobaron, la información podría incluir información sensible de investigación e información sobre fuentes y métodos; es decir, cómo la comunidad de inteligencia obtiene su información. La divulgación de dicha información sin una consideración adecuada del daño puede poner en peligro las investigaciones en curso, las fuentes humanas, las fuentes técnicas y las relaciones importantes con los servicios de inteligencia extranjeros, como ejemplos.

Como cuestión práctica, parece que la Casa Blanca y el presidente del HPSCI han trabajado juntos de una manera que pasó por alto el proceso normal de consulta y deferencia a la comunidad de inteligencia. Los defensores de que publiquen el memo podrían considerar esto como un "triunfo" de la transparencia, pero creo que los expertos y observadores conocedores de los esfuerzos de transparencia de la comunidad de inteligencia comprenderán que lo que está sucediendo esta semana es exactamente lo contrario, porque es la "transparencia" la que nublará la comprensión del público de la información de inteligencia real involucrada. Es difícil ver esta publicación propuesta como una transparencia significativa frente a una politización dañina de la inteligencia.

Cillizza: Digamos que esta nota es publicada. ¿Cómo aterrizará en el FBI y en la comunidad de inteligencia? ¿Y cuáles son, si las hay, las implicaciones a largo plazo de hacer algo como esto?

Cordero: La publicación de esta nota bajo el proceso que se desarrolla esta semana puede causar un daño grave a la relación entre los profesionales operativos y de políticas que trabajan en el espacio de seguridad nacional en el poder ejecutivo y el liderazgo político en la Casa Blanca y en la Casa de Representantes.

Existe un sistema completo de clasificación para proteger la información de seguridad nacional. Hay leyes, políticas y procedimientos. Si bien muchos involucrados en el sistema de clasificación entienden que está lejos de ser perfecto, y necesita ser mejorado y modernizado, es el sistema actualmente en funcionamiento. Hay profesionales en todo el gobierno que trabajan todos los días para garantizar que la información de seguridad nacional esté debidamente protegida. Aquellos que manejan mal la información clasificada, ya sea intencional o deliberadamente, están sujetos a una serie de graves consecuencias, desde el enjuiciamiento administrativo hasta el penal.

Cillizza: Termina esta frase: "Publicar la nota públicamente sería una cosa _______ para el país". Ahora, explica.

Cordero: "Publicar la nota sería algo triste para el país".

Porque significa que hay una verdadera razón para que los estadounidenses tengan menos confianza en que los componentes de su gobierno funcionen en beneficio de los intereses del pueblo estadounidense. La votación del comité que ya se llevó a cabo anoche fue una gran grieta en la credibilidad de una institución estadounidense importante: HPSCI.

HPSCI es uno de los dos comités de inteligencia creados para proporcionar un control importante sobre la extralimitación de la comunidad de inteligencia. La votación de anoche, y si este documento es publicado por la Casa Blanca esta semana, significa que se ha roto un componente importante de la supervisión de inteligencia.