Se accidenta tren que llevaba a bordo a integrantes del Partido Republicano

(CNN) - Un tren que transportaba miembros del Congreso al retiro del Partido Republicano en Virginia Occidental golpeó un camión, según una fuente del Partido Republicano.

Aparentemente el tren golpeó un camión de basura.

El congresista Greg Walden compartió fotos de la escena:

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb

— Rep. Greg Walden (@repgregwalden) January 31, 2018

La fuente le dijo a CNN que no estaba claro cuántos miembros viajaban en el tren, pero que hubo heridos.

Un congresista en el tren dice que la mayoría del personal y miembros del tren están bien. Hay algunas lesiones menores como rasguños y moretones por el impacto y la parada repentina del tren, pero todo el mundo parece estar bien.

La verdadera preocupación para la mayoría es el ocupante u ocupantes del vehículo que golpeó el tren. Existe la sensación de que alguien está gravemente herido, pero nadie está seguro en este momento.

En general, "obviamente todos están conmocionados", dijo el congresista.

Afirma que no está seguro de cómo ocurrió el accidente. Las puertas del cruce estaban cerradas, por lo que nadie está seguro de cómo el vehículo llegó a la pista.

El presidente Donald Trump está al tanto de la situación.