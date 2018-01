Resultados de la autopsia de Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries, serán privados

(CNN) - Este viernes se abrió una investigación sobre la muerte de la cantante líder de The Cranberries, Dolores O'Riordan, le informó a CNN una portavoz del la oficina del forense en Westminster.

El examen postmortem se completó, pero los resultados no se harán públicos y solo se compartirán con la familia, dijo la vocera.

O'Riordan murió en Londres este lunes a la edad de 46 años.

The Cranberries saltó a la fama mundial a mediados de la década de 1990 con una serie de éxitos como "Linger", "Zombie" y "Dreams". El grupo, de Limerick, ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2007, O'Riordan lanzó un proyecto en solitario con su álbum "Are you Listening?" antes de reunirse con el grupo en 2009. También se asoció con el bajista de The Smiths, Andy Rourke, y el DJ Ole Koretsky en el grupo D.A.R.K.

Dolores O'Riordan en el Concierto de Navidad del Vaticano el 3 de diciembre de 2005. Crédito: Franco Origlia / Getty Images

En 2017, The Cranberries lanzó "Something Else", un álbum acústico con algunos de los éxitos más populares de la banda, junto con tres nuevas grabaciones.

Pero cancelaron muchos conciertos en su gira por Europa y Norteamérica en 2017 a causa de los continuos problemas de espalda de O'Riordan, según citó la banda.

A través de Twitter, The Cranberries dijo que los familiares de O'Riordan están "devastados" por la noticia y han pedido respeto a su privacidad.