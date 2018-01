Seis adolescentes se han suicidado en los últimos seis meses en este distrito escolar

(CNN) – A finales de la semana pasada, Hayden Porter, un estudiante de 15 años que cursaba el primer año en una escuela secundaria en Ohio, se quitó la vida. Fue el sexto alumno o exalumno adolescente del distrito escolar en suicidarse durante los últimos seis meses.

Tres de los suicidios ocurrieron en un periodo de 11 días en enero.

Según la Policía, los suicidios no parecen estar relacionados y los métodos que usaron los menores fueron variados.

El jefe Michael Pomesky dijo que en los últimos cinco días, sus agentes han respondido a más de dos docenas de llamadas por posibles suicidios o por solicitudes para que la policía fuera a revisar la situación de alguien. Pomesly aseguró que la comunidad de Perry Township, a aproximadamente una hora de Cleveland en coche, está en crisis.

“Prácticamente pasamos de no tener suicidios a esto”, afirmó.

La madre de Porter, Ashley Jones, le dijo a la afiliada de CNN WJW que cree que su hijo fue víctima de bullying. Hayden, preocupado por lo que cuatro jóvenes pudieran hacerle, tuvo que ser recogido de la escuela un día, le Jones dijo a la estación de Cleveland.

Pero ella no tenía idea de que su hijo se suicidaría.

“Por favor, díganle a alguien porque él no nos dijo a nosotros. Él no habló. Tal vez tenía miedo. No sé, pero si algo está ocurriendo no temas hablar”, añadió la madre en conversación con WJW.

El padre de Hayden, Shaun Porter, le relató a la afiliada de CNN WEWS que su hijo le había dicho que estaba bien. “Se bajó del autobús, hablamos entre 30 y 45 minutos. Nunca me imaginé que él hubiera echo eso ese día”, indicó.

Los adolescentes que se quitaron la vida tenían entre 14 y 18 años, informó Pomesky.

Frente el matoneo, el jefe de Policía dijo: “Sabemos que es un factor en algunos suicidios, pero no lo hemos identificado, como una acción, en estos casos”.

También les suplicó a los padres estar involucrados. “La parte más importante es que los padres necesitan tener conversaciones con sus hijos”, insistió.

Casi 1 de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años han considerado el suicidio y alrededor del 10% lo han intentado, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). En 2015, el suicidio fue la segunda causa de muerte de los estadounidenses entre los 10 y 24 años.

Algunas de las estrategias probadas para prevenir el suicidio incluyen “fortalecer el acceso y la respuesta de atención suicida, crear entornos protectores, promover la conexión entre los jóvenes, enseñar habilidades para enfrentar y resolver problemas e identificar y apoyar a los jóvenes en riesgo”, señaló en noviembre pasado Melissa C. Mercado, científica del comportamiento que trabaja en la división de prevención de la violencia de los CDC.

“El suicidio es un problema de salud pública que tiene consecuencias de gran alcance”, explicó. “El suicidio afecta a amigos, familiares, compañeros de trabajo, comunidades y a la sociedad”, agregó.

Durante una conferencia de prensa este viernes, las autoridades dijeron que los 1.700 alumnos de la escuela secundaria, que se encuentra en Massillon, recibirán una mayor cantidad de recursos.

“Sepan que nuestro distrito continuará trabajando, no nos daremos por vencidos”, afirmó Scott Beatty, superintendente de las escuelas locales de Perry.

Entre los seis estudiantes que se quitaron la vida estaban tres estudiantes de secundaria y un graduado de Perry High que vivía en otra ciudad.

El distrito escolar, en un comunicado, solicitó a los miembros de la comunidad ayudar a sus estudiantes. “Pedimos a los padres, residentes, organizaciones locales y a todos en la comunidad que envuelvan a estos jóvenes para que así brinden apoyo a aquellos que están afligidos y que apoyen a quienes están lidiando con situaciones difíciles”, indicó.

La página web del distrito incluye el enlace de un folleto de ayuda que dice: “No estás solo. Hay ayuda disponible”.