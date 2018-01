La nieve vuelve a golpear el sur de EE.UU. con temperaturas gélidas y hielo en las carreteras

(CNN) - Una tormenta invernal arrojó nieve este miércoles por la mañana desde el Panhandle de Florida a Maine, mientras dejó heladas a su paso, complicó el tráfico en partes del sur y este, y obligó a miles de clientes de aerolíneas a cambiar sus planes.

Más de 1.000 vuelos de EE.UU. fueron cancelados y muchos otros se retrasaron este miércoles. Los aeropuertos de Atlanta, Houston, Boston y Nueva Orleans registran la mayor cantidad de cancelaciones, dice Flightaware.com.

En Houston, el hielo que la tormenta dejó en las carreteras un día antes tuvo efecto el miércoles cuando decenas de semirremolques y automóviles quedaron atrapados en la US 59 / Interestatal 69 durante horas y las escuelas de la ciudad fueron cerradas.

Las temperaturas bajo cero eran mortales; una persona sin hogar murió de hipotermia, dijo este martes el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña.

Los funcionarios del área de Houston instaron a las personas a mantenerse fuera de las carreteras. Se reportaron casi 600 choques en el condado de Harris desde este martes por la mañana, dijo el sheriff Ed González.

"Incluso si crees que quieres salir ... para ir a la tienda de comestibles, la verdad es que no se han podido reabastecer. Así que, solo espera", dijo el juez del condado de Harris Ed Emmett este miércoles por la mañana.

La oficina del sheriff en el vecino condado de Fort Bend fue más contundente en Twitter: "Houston todavía está cerrado, Fort Bend. Vuelve a la cama".

Se espera que las nevadas del miércoles sean las más pesadas en Carolina del Norte. Raleleigh podría recibir hasta 16 centímetros de nieve. En Nueva Inglaterra, Boston también podría ver alrededor de 15 centímetros.

"A medida que avanza la tarde el sistema se alejará de la costa este", dijo el meteorólogo de la CNN, Pedram Javaheri.

Pero incluso donde la acumulación de nieve es más ligera, podría conducir a viajes resbaladizos dado el reciente tramo de bajas temperaturas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Twitter.

Road conditions will not improve much today. The temperature in Gwinnett is not expected to get above freezing. Road ice that melts from traffic will quickly re-freeze. Stay off the roads and call 911 for emergencies! pic.twitter.com/m1Bweaugbn

