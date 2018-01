Mark Wahlberg donará 1,5 millones de dólares en nombre de Michelle Williams tras críticas

(CNN) - El actor Mark Wahlberg donará 1,5 millones de dólares al Fondo de Defensa Legal Time's Up en nombre de la actriz y coestrella Michelle Williams.

La donación se produce en respuesta a las críticas por la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la repetición de algunas tomas de la película "All the Money in the World". Wahlberg recibió 1,5 millones de dólares por las nuevas tomas, mientras que Williams recibió solo unos 1.000 dólares, u 80 dólares al día.

"En los últimos días, mis honorarios por repetición de tomas para "All the Money in the World" se han vuelto un importante tema de conversación", dijo Wahlberg en un comunicado. "Yo apoyo al 100% la lucha por un pago justo y donaré los 1,5 millones de dólares al Fondo de Defensa Legal Time's Up en nombre de Michelle Williams".

Mark Wahlberg y Michelle Williams.

William Morris Endeavor Entertainment, la agencia de talento que representa tanto a Wahlberg como a Williams, también anunció que donaría 500,000 dólares al fondo, igual en nombre de Williams. La organización ya donó 1 millón de dólares al fondo antes este mes.

La medida le valió a Wahlberg algunos elogios en redes sociales. La actriz Eva Longoria tuiteó un agradecimiento al actor por apoyar el movimiento.

El fondo de Time's Up provee ayuda legal subsidiada a personas que han enfrentado acoso sexual en su lugar de trabajo. Es administrado por el Centro Nacional para el Derecho de la Mujer.

Luego de que las noticias de la diferencia salarial se hicieran públicas, muchos lo citaron como un buen ejemplo de la brecha salarial entre hombres y mujeres predominante en Hollywood y otras industrias.

La repetición de tomas en la película se realizaron luego de que el director Ridley Scott decidiera reemplazar a Kevin Spacey tras acusaciones de mala conducta sexual contra el actor.