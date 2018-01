Comer cápsulas de detergente, el peligroso reto de los adolescentes en redes sociales

(CNN Español) - Un nuevo y peligroso reto se está tomando las redes sociales: los adolescentes están subiendo videos de ellos poniendo cápsulas de detergente en su boca que luego mastican.

Las cápsulas de detergente tienen varias sustancias empacadas en un plástico que se disuelve al contacto con el agua: pueden incluir detergente en polvo, blanqueador, suavizante y más.

Los coloridos empaques de la marca Tide ahora hacen parte de un reto viral que habría comenzado como una serie de memes.

Por su llamativos colores, a finales de 2017 los usuarios en redes sociales empezaron a compartir imágenes de cómo estas cápsulas podrían verse como comida o podrían acompañar algunos platillos:

Sin embargo, hay adolescentes que han llevado el chiste un poco más allá y están mordiendo las cápsulas, aunque aparentemente no tragándoselas:

Según la Asociación Americana de Centros de Control de Veneno, en 2017 se presentaron 10.570 casos de exposición a estas cápsulas. En 2016 fueron 11.545.

Procter and Gamble, empresa matriz de Tide, emitió un comunicado a raíz de este reto viral.

"Nuestros empaques para lavar ropa es detergente altamente concentrado que está diseñado para lavar y se usan con seguridad en millones de hogares cada día. Solo deberían usarse para limpiar la ropa y deben almacenarse en un lugar lejos de los niños. No debe jugarse con ellos, sin importar la circunstancia, incluso si se trata de un chiste", dijo en una comunicación difundida por medios locales en EE.UU..

En su página web, Tide da recomendaciones para mantener estas cápsulas alejadas de los niños, como mantenerlas en un lugar elevado y alerta que en caso de exposición, se debe llamar a un centro de toxicología.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) publicaron un informe en 2012 sobre los riesgos de ingerir estas cápsulas después de que se presentaran cuatro reportes de niños vomitando, alterados mentalmente y con dificultades respiratorias tras ingerir estos empaques.

Según los CDC, ingerir estas cápsulas tiene mayores efectos adversos que la exposición a detergente regular. Ingerirlas puede causar vómito, tos y dificultad para respirar. También puede presentarse náuseas y mareo.