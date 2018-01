"¡Qué vergüenza!": el mundo reacciona a los comentarios del presidente sobre "países de mierda"

(CNN) - Las quejas del presidente de EE.UU. Donald Trump sobre los inmigrantes que llegan a su país de "países de mierda" han provocado la condena de todo el mundo.

En Estados Unidos, los legisladores demócratas y republicanos criticaron los comentarios de Trump como "divisivos" e "inaceptables", mientras que Haití, uno de los países nombrados explícitamente por Trump, convocó al principal diplomático estadounidense allí para discutir los comentarios del presidente.

Los comentarios de Trump, hechos en una reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca, fueron una reacción a un plan para reducir el número de personas que ingresan a Estados Unidos a través de su programa de lotería de visas. Según fuentes de CNN, los legisladores propusieron reducir el número a la mitad, y el resto a países subrepresentados en África y naciones con Estatus de Protección Temporal (TPS).

El furor se produce cuando Haití se prepara para conmemorar ocho años desde que un terremoto de magnitud 7,0 que mató a cientos de miles de personas y desplazó a muchas más.

Como resultado del desastre, a los ciudadanos de Haití se les otorgó el TPS, otorgado a individuos de países donde condiciones tales como la guerra, desastres naturales o conflictos políticos impiden que los ciudadanos regresen sanos y salvos.

El expresidente de Haití Laurent Lamothe dijo que "el mundo está siendo testigo de un nuevo punto bajo" y calificó los comentarios de Trump de "totalmente inaceptables".

"Muestra una falta de respeto e ignorancia nunca antes vista en la historia reciente de Estados Unidos por parte de ningún presidente", tuiteó Lamothe.

SHAME ON TRUMP! The world is witnessing a new low today with this #ShitholeNations remark! totally unacceptable! uncalled for moreover it shows a lack a respect and IGNORANCE never seen before in the recent history of the US by any President! Enough is enough!!

— Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) January 12, 2018

Como el cargo de embajador de Estados Unidos en Haití está vacante, el encargado de negocios de la embajada, Robin Diallo, se reunirá con el presidente de Haití Jovenel Moïse este viernes, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a CNN.

El gobierno de Trump anunció a fines del año pasado que pondría fin al TPS para Haití, una medida que podría afectar a decenas de miles de inmigrantes haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que también pondría fin a las protecciones para más de 200.000 salvadoreños.

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, respondió a los comentarios de Trump al tuitear sobre las contribuciones salvadoreñas a Estados Unidos y dijo que "una buena parte de los que ayudaron a reconstruir Nueva Orleans después de Katrina eran salvadoreños. Me siento orgulloso de ser salvadoreño".

1)Desde la Cancillería siempre emitimos reacciones con base a información oficial confirmada. Esperamos que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos confirmen o nieguen las frases que se le atribuyen al presidente Trump.

— Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) January 12, 2018

3)El jefe de la obra de reconstrucción del Pentágono era un salvadoreño. Una buena parte de los que acudieron a reconstruir Nueva Orleans después de Katrina eran salvadoreños.

— Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) January 12, 2018

4)Yo me siento orgulloso de ser salvadoreño y del azul y blanco de nuestra bandera.

— Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) January 12, 2018

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó este viernes los comentarios de Trump sobre Haití y África como "impactantes" y "vergonzosos para el presidente de Estados Unidos" y dijo que "no hay otra palabra para usar sino "racista".

Rupert Colville, vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, continuó: "No se puede calificar a países y continentes enteros como 'mi****', porque sus poblaciones, que no son blancas, no son bienvenidas".

Colville también se refirió a la difamación de mexicanos y musulmanes, diciendo que "las propuestas políticas dirigidas a grupos enteros por motivos de nacionalidad o religión, y la renuencia a condenar claramente las acciones antisemitas y racistas de los nacionalistas blancos en Charlottesville – todos estos van contra los valores universales del mundo".

Nepal, que se convirtió en una nación protegida por un TPS después de un gran terremoto en 2015, dijo que las autoridades estaban discutiendo su respuesta al asunto.

El ministro de Relaciones Exteriores del país del sur de Asia, Bharat Raj Paudyal, dijo a CNN que "estamos al tanto de los comentarios del presidente Trump, y nuestro Ministerio está discutiendo el asunto".

Un alto funcionario de Somalia, también en la lista estadounidense de naciones TPS, dijo a CNN que los comentarios de Trump no eran dignos de una respuesta.

"Suena como noticias falsas para mí", dijo el ministro de Información somalí, Abdirahman Omar Osman, hablando por teléfono desde Mogadiscio. "Si es real, no necesita una respuesta. Esos comentarios no merecen una respuesta".

.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald?

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2018

En Twitter, el expresidente de México y crítico de Trump, Vicente Fox, dijo que la boca del líder estadounidense "es la mi**** más horrible del mundo".

"¿Con qué autoridad proclamas quién es bienvenido en Estados Unidos y quién no? La grandeza de Estados Unidos se basa en la diversidad o ¿has olvidado tu origen inmigrante, Donald?", afirmó.

