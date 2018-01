Muñeca que hace pipí causa polémica en Paraguay; críticos dicen que “promueve la ideología de género”

(CNN Español) - Las autoridades de Ciudad del Este, una ciudad a 300 kilómetros al oeste de Asunción, le ordenaron este martes a un comercio que retirara del mercado una serie de muñecas "con características diferentes" a otros juguetes pues consideran representan "un grave riesgo para los niños".

Las muñecas, dicen los denunciantes, "promocionan el transexualismo" y "promueven la ideología de género".

La polémica surgió durante el fin de semana de Reyes, cuando padres de familia fueron a comprar juguetes para sus hijos y encontraron que las muñecas que eran de género femenino tenían genitales masculinos, dicen los denunciantes.

Así lo denunció Dannia Ríos Nacif, candidata a diputada nacional por Altos de Paraná, en su cuenta de Facebook.

"Es una muñeca que está vestida de niña pero sin embargo tiene genitales masculinos", dice Ríos Nacif, luego de quitarle la ropa al juguete. El video tiene más de 113.000 reproducciones desde el 6 de enero.

"¿Ustedes imaginan la confusión que este puede traer para un niño de 3 a 7 años?", dice ella en el video.

Ester Bazan, gerente de compras de Shopping Lion, el local comercial que vendía las muñecas, le dijo a CNN en Español que lo único que estaba errado es el color de la caja.

"La gente compra porque quiere. Nadie ha obligado a comprar las cosas que no quiere. Además en la caja está especificado el juguete. Muestra exactamente [lo que trae]", le dijo Bazan a CNN en Español.

La Municipalidad de Ciudad del Este publicó fotografías del operativo en su página de Facebook. Esas fotos muestran la caja en la que viene el muñeco: allí aparece una niña con un bebé vestido de rosado y un lazo en la cabeza que "orina" a través de un conducto que sobresale de su ropa.

"Después lo coloca en la barriga, aprieta la pancita para que él haga pipí", se lee en la caja.

Pero para Ríos Nacif la explicación no es suficiente.

"En la caja menciona que esta muñeca hace xixi, pero lo hace con un órgano distinto al que debería tener. Esto es parte de la ideología de género, que dice que el niño puede escoger ser niño o niña independiente a su sexo biológico, promocionando el transexualismo desde la más tierna edad", agregó la denunciante en otra publicación.

Pero para Bazan la polémica fue desatada por motivos políticos. Según ella las muñecas venían mal empacadas de fábrica.

"La caja nomás es lo que vino mal, vino color rosado… pero eso es equivocación de la fábrica no de nosotros. Yo creo que el bebé está con un órgano [masculino], y tiene ropita de varoncito, no tiene ropita de nena. No tiene ni cabello. Es un bebé", dijo Bazan.

Bazan le dijo CNN en Español que los juguetes que vende en su almacén fueron importados desde China. CNN en Español no ha logrado contactar al fabricante de los juguetes.

Retiran las muñecas

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod Zacarías, ordenó al local comercial Shoppig Lion que retire de sus mostradores a todas las muñecas "con características diferentes a los juguetes de este índole y se abstenga de comercializarlas", según una resolución del 9 de enero de 2018 publicada en Facebook.

Para las autoridades la venta de este artículo representa un "grave riesgo" para los niños, pues al tener contacto con ellos, los niños son "víctimas de alteración, afectación o daño en su percepción natural de la sexualidad humana".

Bazan le dijo a CNN en Español que las muñecas estaban en promoción: su precio pasó de 20 dólares a 6 dólares y, una vez se suscitó la polémica retiraron las restantes ocho muñecas restantes "para evitar más confusión".

CNN se intentó comunicar con la municipalidad de Ciudad del Este, pero no obtuvo respuesta.

Christian Cabral, asesor jurídico de la municipalidad de Ciudad del Este, dijo que el local fue clausurado por estafa y por vender productos que no corresponden a lo que se está ofreciendo.

Este jueves, el local comercial ya estaba funcionando normalmente, según le dijo Bazan a CNN en Español.

Yren Rotela, activista de los derechos LGBTI en Paraguay, se refirió a la polémica en su cuenta de Facebook e hizo un llamado para que pare la violencia hacia las personas trans.

"Claramente los niños aceptan y comprenden mejor la diversidad que los adultos. Son los adultos los que realmente sienten miedo", escribió la activista este lunes. "Unos juguetes no cambiaran la sexualidad de nadie… Uno debe explicar que existe diversidad. Debemos preparar a nuestros hijos para el mundo".

En abril de 2017, la Intendencia Municipal declaró a Ciudad del Este como una "ciudad pro-vida y pro familia" para "difundir y preservar los valores que sustentan la familia como principal responsable de la enseñanza de los niños acerca de sus valores morales, culturales y espirituales", según se lee en la resolución.