Abidal: Messi nunca me dijo que no les enviara videos

(CNN Español) - El exfutbolista francés Eric Abidal, que jugó con el club Barcelona, causó polémica este miércoles por unas declaraciones sobre su lucha con el cáncer de hígado y la reacción que habría tenido su compañero de equipo Lionel Messi cuando les envió un video desde el hospital.

En el reportaje 'Ma pard d'ombre' (Mi sombra) del Canal+ Francia, Abidal, que luchó dos años contra un cáncer de hígado e hizo un triunfal regreso en 2013 tras un trasplante, dijo que solía enviarles videos a sus compañeros de equipo para darles ánimo.

El exjugador relató que hubo jugadores que se impresionaron al verlo tan delgado. "¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño", afirmó en el reportaje.

"Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía: "Chicos, ánimos". Pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y eso los destruyó", añadió.

Las palabras de la exestrella del Barcelona causaron revuelo pues para algunos la actitud de Messi fue indolente.

En España sus palabras fueron reproducidas, entre otros, en el programa El Chiringuito de Jugones con Josep Pedrerol. En redes sociales muchos criticaron al presentador pues consideraron que sacó las palabras de Abidal de contexto y que el segmento fue manipulador.

En redes sociales y medios locales españoles se reprodujo un tuit que la cuenta de 'El Chiringuito' habría borrado en el que se dice que "Messsi PIDIÓ a Abidal que no les HABLASE MÁS de su ENFERMEDAD (sic)"

El propio Abidal salió este jueves a aclarar sus palabras diciendo que Messi le había dicho que no le gustaba verlo así "pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí", escribió en un mensaje en Twitter en el que mencionó a Pedrerol y a su show.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. --------@elchiringuitotv @jpedrerol

— Eric Abidal (@EAbidalOfficial) January 11, 2018

El periodista le respondió diciendo que así había quedado claro y le envió un mensaje alegrándose por su recuperación

Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en #Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo. https://t.co/P4UnoAseLR https://t.co/30RwqAoFAA

— Josep Pedrerol (@jpedrerol) January 11, 2018

Lionel Messi no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la polémica.