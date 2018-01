H&M se disculpa por usar un niño negro para vender una sudadera con el mensaje 'El mono más genial de la jungla'

(CNNMoney) - H & M se vio obligado a disculparse este lunes por usar un niño negro para modelar una sudadera con el lema de "El mono más genial de la jungla".

Scroll for more content...

LEE: Estrella de YouTube se disculpa después de publicar este video

La compañía eliminó el anuncio ofensivo de su sitio web después de que cientos de usuarios de medios sociales lo acusaron de ser racista. Continúa vendiendo la sudadera en línea.

"Esta imagen ha sido eliminada de todos los canales de H & M y pedimos disculpas a cualquiera que haya ofendido", dijo la portavoz de H & M Anna Eriksson.

LEE: Así se disculpó Apple por hacer más lento tu iPhone... ¿es suficiente?

La imagen del niño en la sudadera con capucha apareció en la versión británica de la tienda en línea del minorista sueco.

Los usuarios de las redes sociales señalaron que otras dos prendas de la misma línea, una que decía "experto en supervivencia" y otra con imágenes de animales, fueron modeladas por niños blancos.

"En el año 2018 no hay manera de que las marcas / directores de arte puedan ser tan negligentes y carezcan de conciencia ... Tenemos que hacerlo mejor", dijo el diseñador Alex Medina en Twitter, uno de los muchos que expresaron su indignación por el anuncio.

https://twitter.com/mrmedina?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fmoney.cnn.com%2F2018%2F01%2F08%2Fnews%2Fcompanies%2Fhm-apologizes-monkey-hoodie%2Findex.html

Charles Blow, columnista de The New York Times y colaborador de CNN, tuiteó en H & M: "¿Han perdido la cabeza?!?!?!"

. @hm, have you lost your damned minds?!?!?! pic.twitter.com/EYuCXLZtv3

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) January 8, 2018

H&M no es la primera compañía que se ve afectada por la publicidad racista.

Dove, propiedad de Unilever, se vio obligada a disculparse en octubre por publicar en las redes sociales que la compañía dijo "se equivocó" al representar a las mujeres negras.

LEE: Dove pide disculpas por polémica publicidad que fue tildada de "racista"

La publicación llevaba el mensaje: "¿Listo para una ducha Dove?" y mostraba una imagen de una mujer negra que se quitaba una camiseta marrón oscura para revelar a una mujer blanca.

También en octubre, Kellogg cambió el arte en su caja de cereal Corn Pops después de que un consumidor se quejara de que era racista. El arte mostraba docenas de personajes Corn Pop en tonos amarillos, a excepción del solitario Corn Pop marrón con un uniforme azul que empujaba un artefacto.

Nivea, parte del grupo alemán de cuidado de la piel Beiersdorf, retiró ó un anuncio con el lema "el blanco es la pureza" en abril, después de que fue compartido por grupos de derecha.