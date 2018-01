Trump reitera que quiere el DACA, pero con muro fronterizo... y México lo pagará

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el sábado que quiere trabajar con los demócratas para encontrar una solución legislativa permanente que permita a aquellos protegidos por el Programa de Acción Inmigratoria Diferida conocido como DACA quedarse en el país, pero solo si incluye el largamente prometido muro fronterizo, además de cambios en el sistema inmigratorio.

Scroll for more content...

Hablando desde Camp David tras reunirse con líderes republicanos, Trump dijo que quiere que continúe el programa, que previene la deportación de jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron llevados al país cuando eran niños. El gobierno de Trump anunció en septiembre que le ponía fin al programa nacido durante la presidencia de Barack Obama, pero le dio al Congreso varios meses para actuar antes de que los receptores perdieran su estatus de protección en marzo.

"Queremos que DACA suceda", dijo Trump el sábado. "Todos nosotros, todos, creo que puedo hablar por todos, queremos - (el senador republicano) John Cornyn de Texas - todos queremos que DACA suceda, pero también queremos gran seguridad para nuestro país".

Los demócratas han tratado de impulsar una solución permanente para el programa a cambio de financiamiento para el gobierno. Trump ha dicho previamente que no habría DACA sin fondos para el muro fronterizo que él prometió durante su campaña, así como cambios para endurecer el sistema inmigratorio.

"Y recuerden esto, solo es sentido común, ellos no nos están enviando a sus mejores, OK", dijo Trump. "Cuando alguien es elegido en la lotería, no estamos recibiendo a las mejores personas. Así que tenemos que deshacernos del sistema de lotería. Tenemos que deshacernos de la inmigración en cadena. Debemos tener el muro".

Los demócratas han rechazado estas peticiones, incluyendo los 18.000 millones de dólares que el gobierno ha solicitado para el muro y otros 15.000 millones para gastos adicionales en seguridad fronteriza.

A pesar de la solicitud de fondos, Trump le dijo a reporteros el sábado cuando fue preguntado al respecto que aún cree que México pagará por el muro fronterizo –algo que él prometió repetidamente durante su campaña.

La parte superior de 5 prototipos de muro se ven en la frontera entre México y EE.UU., cerca de San Diego. El presidente Trump ha pedido un "gran y hermoso muro" en esta frontera.

"Sí, creo que México pagará por el muro", dijo Trump. "Tengo una muy buena relación con México. Como saben, estamos negociando el NAFTA (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Veremos cómo va eso. Sí, pero México pagará. De alguna forma, México pagará por el muro".

México ha dicho reiteradamente que no pagará por el muro.