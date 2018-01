Trump: Soy un genio muy estable

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó los reportes que cuestionan su estabilidad mental en una serie de tuits la mañana de este sábado en los que escribió que es un "genio muy estable".

"Ahora que la colusión rusa, después de un año de estudio intenso, ha probado ser un engaño total para el pueblo estadounidense, los demócratas y sus perros falderos, los medios establecidos de noticias falsas, están sacando el viejo manual de Ronald Reagan y vociferando sobre estabilidad mental e inteligencia", escribió Trump.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

"De hecho, a lo largo de mi vida, mis dos mayores activos han sido la estabilidad mental y ser, como, muy listo", continuó el presidente. "La deshonesta Hillary Clinton también jugó estas cartas muy fuerte y, como todos saben, cayó en las llamas. Yo pasé de un MUY exitoso hombre de negocios, a una gran estrella de T.V.... a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que eso calificaría no como listo, sino como genio... ¡y un genio muy estable!".

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

El notable espectáculo de Trump defendiendo su estabilidad mental llega después de que el presidente y alguno de sus principales funcionarios pasaran los últimos días contrarrestando los señalamientos en el explosivo nuevo libro del autor Michael Wolff, "Fuego y Furia", sobre la aptitud mental de Trump para servir como presidente. El libro además expone la imagen de un presidente que ni sabe ni le importa la política y que no parece percibir las vastas responsabilidades de su rol.

CNN no ha confirmado de forma independiente todos los señalamientos de Wolff.