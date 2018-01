Temas candentes en 2018: "negocio disruptor", ¿en serio?

(CNN Español) - Ya conocen el dicho, “a río revuelto ganancia de pescadores” y me parece que esa descripción se ajusta a algunas empresas que llevan tiempo aprovechando el muy sobrevalorado calificativo de “empresa disruptora”, para embolsarse ingentes cantidades de dinero, eludir obligaciones laborales o incluso la más elemental protección de la seguridad de sus clientes.

Scroll for more content...

Uber cerró 2017 con una sentencia de los tribunales de la Unión Europea, que la calificaron como “una empresa de taxi con una aplicación exitosa”, pero que a partir de ahora tendrá que cumplir con todas las reglamentaciones de empresas de transportes que se aplican a empresas similares. Vemos que termina un periodo demasiado “regalado” para la famosa empresa disruptora del taxi.

Los analistas también consideran una disrupción cuestionable –y seguramente mucho más peligrosa– la que hoy supone el archiconocido bitcoin. Se trata de producto que la mayoría de la gente no llega a entender por su marcado esoterismo. Además, en opinión de muchos, está aprovechando la tecnología de la digitalización de los pagos en la red –algo que sí es real y es un avance tecnológico–, para hacer de oro a unos pocos.

Pues bien, con estos temas y esas polémicas, que entre algunas otras más hemos considerado “candentes”, comenzamos 2018 en GloboEconomía. Tendremos una animada conversación con Jose Gonzáles, director de GCG Advisors, que espero les resulte interesante. También hablamos de la importancia de ser líderes en la “Nueva Economía”, o de qué tantas probabilidades parecen existir de seguir con el crecimiento de los mercados este 2018.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET.