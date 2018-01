10 veces en que Donald Trump usó Twitter para plantear la posibilidad de demandar

(CNN) – Un abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se avecina una demanda contra el exjefe de estrategia de la Casa Blanca Steve Bannon, después de los comentarios brutalmente críticos que este último hizo en un nuevo libro.

Los aportes de Bannon a Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump), “dan lugar a numerosas demandas legales, incluyendo difamación por injuria y calumnia”, dijo el abogado de Trump, Charles Harder.

Independientemente de que el abogado del presidente cumpla o no sus palabras, la simple amenaza de una demanda es un enfoque al que Trump ha recurrido una y otra vez, incluso antes de que comenzara a hacer campaña.

Esta es la lista de las 10 veces que Trump ha usado Twitter para plantear la posibilidad de demandar. (No incluye los tuits donde instó a otros a que lo hicieran).

Al diario The New York Times

My lawyers want to sue the failing @nytimes so badly for irresponsible intent. I said no (for now), but they are watching. Really disgusting

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2016

“Mis abogados quieren demandar al fracasado @nytimes por su intención criminal irresponsable. Dije que no (por ahora), pero ellos están vigilando. Realmente desagradable”.

Al senador y excandidato republicano Ted Cruz

If @TedCruz doesn’t clean up his act, stop cheating, & doing negative ads, I have standing to sue him for not being a natural born citizen.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2016

“Si @TedCruz no limpia su acto, deja de engañar y de hacer publicidad negativa, tengo la reputación para demandarlo por no ser un ciudadano por nacimiento”.

Al gobernador de Ohio John Kasich

Watch Kasich squirm - if he is not truthful in his negative ads I will sue him just for fun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2015

“Mira a Kasich retorcerse – ¡si no es veraz en sus anuncios negativos lo demandaré sólo por diversión!”.

A “algún idiota”

Some jerk fraudulently tweeted that his parents said I was a big inspiration to them + pls RT—out of kindness I retweeted. Maybe I’ll sue.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2014

“Algún idiota tuiteó fraudulentamente que sus padres dijeron que yo era una gran inspiración para ellos. Por favor, RT – Por bondad retuiteé. Tal vez demande”.

Por el proyecto de condominios en Fort Lauderdale

With the complete Ft. Lauderdale victory, I will now sue for millions of $’s in attorney fees for which plaintiffs are liable.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2014

“Con la total victoria en Fort Lauderdale, ahora voy a demandar por millones de dólares en honorarios de abogados, por los que son responsables los demandantes”.

Al comediante Bill Maher

I don’t know whether I will win or lose the @billmaher lawsuit but had an obligation to sue for charity.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2013

“No sé si ganaré o perderé la demanda contra @billmaher, pero tuve la obligación de demandar por caridad”.

.@BillMaher didn’t come through with his promised $5 million for charity so today I will sue him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2013

“.@BillMaher no consiguió los 5 millones de dólares que prometió a la caridad, así que hoy lo voy a demandar”.

I hope @billmaher comes through with his $5 million offer, which I fully accepted, or I will be forced to sue him. All goes to charity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2013

“Espero que @bilmaher cumpla su oferta de 5 millones de dólares, que acepté totalmente, o me veré obligado a demandarlo. ¡Todo va para la caridad!”

A la ex Miss Pennsylvania Sheena Monnin

My @GMA interview discussing my decision to sue Sheena Monnin and how she is a disgruntled loser http://t.co/YlpS30bg @RealMissPAUSA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2012

“Mi entrevista con Good Morning America en la que discutí la decisión de demandar a Sheena Monnin y cómo es una perdedora insatisfecha. @RealMissPAUSA”.

Al presentador Lawrence O’ Donnell

I heard, because his show is unwatchable, that @Lawrence has made many false statements last night about me. Maybe I should sue him?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2011

“Escuché, porque su show es imposible de ver, que @Lawrence hizo anoche muchas declaraciones falsas sobre mí. ¿Tal vez debería demandarlo?”.