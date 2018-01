Hoda Kotb es la nueva copresentadora permanente de NBC Today en lugar de Matt Lauer

(CNN Money) - Hoda Kotb, quien se sumó al programa 'Today' de NBC desde que Matt Lauer fue despedido en noviembre, ahora lo reemplaza oficialmente.

La promoción significa que Kotb y Savannah Guthrie serán las presentadoras del programa matutino, uno de los más famosos de Estados Unidos.

"Esta debe ser la decisión más popular que NBC News haya tomado", dijo Savannah Guthrie mientras celebraba la noticia este martes.

"No hay nadie con quien prefiera estar sentada en 2018 que tú", dijo Hoda Kotb por su parte.

Hoda Kotb y Savannah Guthrie, la nueva dupla permanente de 'Today', el programa matutino de NBC.

La pareja de mujeres es una innovación del típico formato de programa matutino, que suele ser presentado por una pareja mixta, mujer y hombre. No obstante, es un cambio lógico para NBC, especialmente a raíz de la abrupta salida de Matt Lauer en medio de denuncias sobre su comportamiento sexual inapropiado en el trabajo.

Cada cambio en el programa matutino es seguido de cerca no solo por millones de fanáticos, sino también por anunciantes y analistas de negocios, porque el programa es una productiva máquina de ganancias para NBC.

Pero el despido de Lauer no parece haber dañado 'Today'. En todo caso, ha generado una mayor audiencia en el corto plazo.

La transición de Lauer a Kotb también ha sido un momento de liderazgo para Guthrie, que se convirtió en coanfitriona de 'Today' en 2012.

