¿Qué está en juego en las protestas en Irán?

(CNN) - La mayor demostración pública de descontento en Irán desde el Movimiento Verde de 2009 ha dejado una serie de tuits del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rechazo del gobierno iraní y una escena que habría sido inimaginable hace una década: manifestantes desafiando la autoridad del líder supremo, Ayatollah Khamenei.

CNN habló con varios expertos sobre los disturbios actuales en la República Islámica de Irán.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Las protestas, que comenzaron el jueves por la noche, son una reacción a la débil economía, la corrupción rampante y el aumento de los precios de los alimentos y el combustible.

Pero hay algo más en juego.

Los iraníes están enojados, dicen expertos, porque esperaban que la vida mejorara con el retiro de sanciones tras un acuerdo entre el grupo P5+1 e Irán sobre su programa nuclear. El P5+1 está formado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.

Aunque se levantaron las restricciones a los sectores financiero, energético y de transporte, cientos de entidades iraníes no fueron sacadas de la lista negra. Y Estados Unidos se ha movido para crear nuevas sanciones respecto a otras violaciones, incluyendo el lanzamiento de un cohete el verano pasado.

Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, y otros expertos dicen que el mal manejo económico y la corrupción endémica han desencantado a los iraníes.

Las políticas gubernamentales han provocado mayor desempleo e inflación.

"El acuerdo nuclear tiene un respaldo abrumador del público iraní, pero había la expectativa de que se obtendría un mayor desarrollo económico", dijo Parsi.

¿Entonces solo tiene que ver con los precios de los alimentos y la gasolina?

No. Años de agravios políticos, económicos y sociales han llevado a los ciudadanos a las calles en la mayor protesta desde el 2009, dijo Reza Marashi, director de investigación del Consejo Nacional Iraní Estadounidense.

"Las sanciones económicas han exacerbado todos esos problemas económicos de origen iraní", dijo.

"No creo que se pueda separar lo económico de lo político", dijo a CNN. "El gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de atender agravios legítimos que están siendo expresados".

Alireza Nader, analista principal e investigador sobre Irán en la Corporación RAND en Washington, dice que la gente también ha perdido la confianza en el presidente Hassan Rouhani.

"El gobierno es visto como altamente corrompido, la creciente desigualdad es vista por la población como una verdadera forma de injusticia", dijo, añadiendo "se suponía que este sería un sistema que le haría justicia al pueblo tras la revolución de 1979 y ha fallado".

Karim Sadjadpour, miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que también había entre la población un impulso para asegurar los mismos derechos para las mujeres.

Nader coincidió en que las mujeres en Irán han peleado durante décadas por los mismos derechos, pero especialmente en los últimos años ese impulso se ha hecho más grande.

Un vicepresidente de Irán dijo el sábado que el gobierno trabajaría más fuerte para resolver las dificultades económicas.

¿Estas protestas son similares a las del 2009?

Aunque las nuevas protestas son fuertes, hasta el momento no han sido tan grandes como las que ocurrieron en el Movimiento Verde en 2009, en las que millones tomaron parte.

Marashi dice que este sería más un movimiento de derechos civiles que uno revolucionario.

Hay otras diferencias, dijo Sadjadpour. Mientras que las protestas del 2009 ocurrieron principalmente en Teherán, las de esta semana sucedieron en enclaves del gobierno, como Qom y Mashhad, conocidas como robustos centros religiosos.

Y esta ola de protestas parece ser un desafío directo a la autoridad del líder supremo.

"Esto es algo que no ocurrió en 2009. Esto es algo importante en Irán", dijo Nic Robertson, editor de diplomacia internacional de CNN. "La gente no va diciendo eso públicamente en las calles".

Un residente le dijo a CNN que había sido testigo de cómo un manifestante rompía un cartel con la imagen de Khamenei cerca de la Universidad de Teherán.

¿Los tuits de Trump ayudan o no?

El consenso de los expertos: los tuits de Trump sobre la situación no sirven de ayuda.

En su lugar, dicen, el mundo debería expresar su solidaridad con el pueblo iraní al defender su libertad de expresión.

Trump ha tuiteado que "¡el mundo observa!" y que "los regímenes opresivos no pueden durar para siempre".

Marashi dijo que el movimiento de protesta "es de un origen iraní y será de un final iraní".

Parsi dijo que las protestas no son asunto de Estados Unidos. "No se trata de Trump, y que Trump se meta en esto no necesariamente sirve de ayuda, porque él no tiene ninguna credibilidad en Irán".

¿Ahora qué sigue?

El Movimiento Verde del 2009 duró cuatro meses; esta ronda de protestas solo ha durado unos días. No está claro qué tanta disidencia permitirá el gobierno.

Sadjadpour dijo: "En 1979, los iraníes experimentaron una revolución sin democracia; hoy, ellos aspiran a la democracia sin una revolución".