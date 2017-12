Una docena de muertos deja incendio en un edificio del Bronx, Nueva York

(CNN) - Al menos 12 personas murieron, incluyendo un niño, el jueves por la noche como resultado de un incendio de nivel 4 alarmas en un edificio de apartamentos en el Bronx, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, dijo el alcalde Bill de Blasio.

Scroll for more content...

Hay cuatro personas en condiciones críticas. De Blasio dijo que podrían morir más personas en las próximas horas y señaló que es una "tragedia imposible de describir".

“En este momento basados en la información preliminar, y repito, habrá más información en las próximas horas, pero basado en lo que tenemos hasta el momento, siento mucho informar que hay 12 neoyorquinos muertos incluido un niño de 1 año de edad”, dio el alcalde.

Más de 160 bomberos lucharon contra el fuego en Prospect Avenue.

El incendio empezó en el primer piso y consumió cinco pisos. Las autoridades dicen que es muy temprano para saber la causa.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU

— FDNY (@FDNY) December 29, 2017

(Crédito: FDNY)