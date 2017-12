Bono de U2 revela que estuvo al borde de la muerte

(CNN) - No esperes que Bono comparta detalles de su experiencia cercana a la muerte.

El líder y activista de U2 habló con la revista Rolling Stone en un artículo publicado el miércoles, pero se negó a entrar en detalles sobre cómo casi murió.

En una conversación con Jann Wenner, cofundador de la revista, el cantante inicialmente dijo que ni siquiera quería discutirlo.

"Es solo una cosa que... las personas tienen eventos de extinción en sus vidas, podría ser psicológico o podría ser físico", dijo Bono. "Y, sí, fue físico para mí, pero creo que me he ahorrado toda esa telenovela".

Por "telenovela", el rockero aparentemente habla toda la atención que su susto médico obtendría si se hiciera público.

"Especialmente con este tipo de obsesión con las celebridades por las minucias de sus vidas... me he alejado de eso", dijo el cantante. "Quiero hablar sobre el tema de una manera que permita a las personas completar los espacios en blanco de lo que han pasado, ¿sabes?".

Bono ha tenido más que una cuota de crisis en los últimos años, incluido un cáncer de garganta en 2000 (del que se recuperó), una hernia discal en 2010 y un accidente de bicicleta en Nueva York en 2014 por el cual tuvo que someterse a una cirugía.

El activista dijo que veía paralelos entre lo que estaba pasando con su salud y en el mundo.

"Un apocalipsis político estaba ocurriendo en Europa y en América, y encontré una rima perfecta con lo que estaba sucediendo en mi propia vida", dijo. "Y he recibido muchos golpes a lo largo de los años. Obtienes señales de advertencia y luego te das cuenta de que no eres un tanque, como dice [su esposa] Ali".

Este último incidente le ayudó a inspirar el proyecto más nuevo de la banda, un álbum titulado Songs of Experience, que fue lanzado el 1 de diciembre.

Bono dijo que, por extraño que parezca, el álbum, que es una continuación de Songs of Innocence de 2014, siempre estuvo destinado a lidiar con el tema de la mortalidad.

"Y no puedes escribir 'Canciones de experiencia' sin escribir sobre eso. He tenido un par de estas sacudidas en el sistema, llamémoslas así, en mi vida", dijo. "Como mi accidente de bicicleta o mi lesión en la espalda. Así que siempre iba a ser el tema. Simplemente no quería ser tan experto en eso".