10 preguntas que te quitarán el sueño en 2018

(CNN) - 2017 fue el año en el que casi nada se resolvió. Fue un año de transiciones y conflictos no resueltos en el escenario global y en todos los continentes. Sobre todo, 2017 fue un año que planteó cuestiones trascendentales y las dejó abiertas para el futuro, principalmente para el futuro cercano.

Aquí están algunas de las preguntas cruciales, que hacen historia, que se avecinan a medida que comienza 2018.

1. ¿Qué pasará con la presidencia de Trump?

El presidente de EE.UU. y sus simpatizantes republicanos lograron una victoria legislativa con la reforma fiscal. Pero el otro año la presidencia de Trump se enfrenta a cierta incertidumbre.

Trump finaliza 2017 con la aprobación más baja de cualquier presidente de primer año en la historia moderna. Los comités del Congreso aún están investigando los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, y el fiscal especial Robert Mueller ya ha acusado formalmente a funcionarios clave de la campaña y asegurado las declaraciones de culpabilidad de otros. Y la investigación continúa.

Si la tasa de aprobación de Trump cae mucho más bajo, o si los demócratas toman el control de la Cámara, cualquier objetivo legislativo adicional que pueda tener podría descarrilarse. Mientras tanto, el exjefe de estrategia de la Casa Blanca Steve Bannon, según informes, le dijo a Vanity Fair que solo ve un 30% de posibilidades de que Trump cumpla su mandato, ya sea por impugnación o por un movimiento de la Enmienda 25 para destituirlo por su gabinete. Las credenciales de Bannon como sabio político están empañadas tras el fracaso de su candidato al Senado, Roy Moore, en Alabama. Pero no hay duda de que las nubes se ciernen sobre la presidencia de Trump.

2. ¿Irán EE.UU. y Corea del Norte a la guerra?

La surrealista guerra de insultos entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte Kim Jong-Un fue más que una escaramuza en el patio de la escuela. Fue interrumpido por avances militares tangibles de Corea del Norte con detonaciones de dispositivos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos. Trump ha advertido que desatará ataques militares "devastadores", con "fuego y furia" si Corea del Norte amenaza a Estados Unidos. Pero, hasta el momento, Kim parece no intimidado por el hombre al que llamó "idiota". Los expertos dicen que la guerra con Corea del Norte mataría a cientos de miles de personas.

El gobierno Trump ha logrado asegurar las sanciones de la ONU contra Pyongyang, pero el camino hacia una resolución pacífica que prevenga que Corea del Norte se quede con sus armas nucleares es cada vez más elusivo.

3. ¿Descertificará EE.UU. el acuerdo con Irán, y repontenciará Irán su programa?

Trump llamó el acuerdo nuclear con Irán, "el trato más estúpido de todos los tiempos", prometiendo "romper" el acuerdo tan pronto como llegara a la oficina. Hace algunos días, cuando estaba presentando su Estrategia de Seguridad Nacional, Trump reprendió a sus predecesores por hacer un "trato incomprensiblemente malo con Irán".

En octubre, puso el acuerdo en el limbo, acusando a Irán de violarlo y diciendo al Congreso que arregle los defectos del acuerdo. No hay señales de que el Congreso pueda reabrir las negociaciones, o de que Irán esté dispuesto a cambiar el acuerdo. Y Trump ha dicho que puede cancelar el trato si no se soluciona. La medida deja abierta la pregunta de qué hará EE.UU. y cómo responderá Irán.

4. ¿Mientras Rusia e Irán se adentran en Siria, qué hará EE.UU. al respecto?

Ahora que Irán y Rusia han salvado al dictador sirio Bashar Al-Assad de ser derrocado, ¿Moscú y Teherán continuarán fortaleciendo sus posiciones en Siria? ¿Tomará Estados Unidos alguna medida para contrarrestar la creciente influencia de los dos países en la región y su presencia militar sobre el terreno? Trump sigue siendo extrañamente reacio a desafiar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. De hecho, Trump no solo no está dispuesto a criticar a Putin, sino que hasta el momento no ha implementado nuevas sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso durante el verano. Pero, ¿qué hay de Irán, un país que Trump describe como una amenaza global?

5. ¿Tendrá éxito el príncipe de Arabia Saudita con sus ambiciosas reformas?

El príncipe Mohammed bin Salman, el hijo favorito del rey Salman de Arabia Saudita, pasó el 2017 tratando de traer un cambio revolucionario. El príncipe heredero levantó las restricciones para que las mujeres pudieran conducir, limitó el poder de la policía religiosa y encarceló a decenas de personalidades destacadas, acusándolas de corrupción política. Y MBS, como se le conoce, lo ha hecho todo al tiempo que ha acumulado no solo un enorme poder sino también poderosos enemigos. El príncipe se convertirá en rey en los próximos meses, pero su ambicioso esfuerzo por transformar la sociedad, la economía y la posición geopolítica de Arabia Saudita es una apuesta épica, cuyo resultado sigue siendo incierto.

6.¿Llamará la atención internacional la guerra en Yemen?

Cuando Trump anunció su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, la medida provocó la ira de la mayoría de los países musulmanes. Entre los que se indignaban estaba Yemen, un país desgarrado por una guerra que enfrenta a una alianza encabezada por Arabia Saudita contra rebeldes de Irán, y cuyos líderes se tomaron el tiempo para redactar conjuntamente una resolución de las Naciones Unidas que repudiaba la decisión de Estados Unidos. A diferencia de la decisión de Jerusalén, los eventos en Yemen han atraído poca atención y pocos indicios de indignación, aunque funcionarios de la ONU dicen que Yemen está a punto de experimentar "la hambruna más grande que el mundo ha visto en muchas décadas" y ya está sufriendo el peor brote de cólera registrado, todo resultado de una catástrofe provocada por el hombre.

7. ¿Entrará Putin a otra guerra?

Mientras el presidente de Rusia se prepara para hacer campaña para otro periodo, es poco probable que pierda. Cuando gane, Putin estará en el cargo hasta 2024. Incluyendo el tiempo que pasó como primer ministro, esto suma casi 25 años en el poder, más que cualquier otro líder ruso desde Joseph Stalin.

No queda mucho de la democracia rusa desde que Putin erosionó sus cimientos y aplastó a la oposición. Putin, que controla la mayoría de los medios, sigue siendo enormemente popular a pesar de los tiempos económicos difíciles. Según el respetado sociólogo ruso Lev Gudkov, Putin conserva su legitimidad al ser un presidente en tiempos de guerra, lo que plantea la pregunta: ¿mirará Putin más allá de Ucrania y Siria para encontrar otra guerra? Es una pregunta que preocupa profundamente a los vecinos de Rusia.

8.¿Se seguirá expandiendo el populismo?

La democracia ha enfrentado vientos en contra en los últimos años. Los líderes en EE.UU., Rusia, Turquía, Polonia, Filipinas y en otros lugares llegaron al poder con la fuerza de los mensajes populistas crudos. Y una vez en el poder, estos líderes a menudo desafían las normas democráticas liberales básicas como el respeto por la libertad de prensa y un poder judicial independiente.

La pregunta es si esta tendencia ha alcanzado su punto máximo o continuará. La victoria de Trump ha desencadenado una defensa de la democracia por parte de muchos en Estados Unidos, pero también ha activado a otros populistas de todo el mundo. Entre ellos se encuentra un populista izquierdista antiTrump en México, Andrés Manuel López Obrador, que podría convertirse en presidente, uno de los muchos candidatos populistas de izquierda y derecha con buenas posibilidades de tomar el poder en el nuevo año.

9.¿Seguirá cayendo Venezuela en la calamidad?

El desastre en cámara lenta en Venezuela se convirtió en una verdadera catástrofe en 2017, y no hay señales de que la tragedia infligida al pueblo venezolano por un gobierno incompetente termine pronto. A pesar de tener las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, el trágico arco de Venezuela lo ha llevado desde una democracia relativamente funcional, con una de las economías más fuertes de América Latina, a lo que es esencialmente una dictadura, con niños muriendo de hambre en las calles, escasez de todo producto concebible, inflación de cuatro dígitos y crimen fuera de control.

La oposición no ha podido vencer las maniobras antidemocráticas del presidente Nicolás Maduro y su partido. Y, hasta ahora, los habilitadores de Maduro no han hecho nada para cambiar el rumbo desastroso del país. Uno podría pensar que hay un límite en lo horrible que puede ser la vida para el pueblo venezolano. Pero uno podría estar equivocado.

10. ¿Qué detendrá el crecimiento de China?

Mientras EE.UU., Europa e incluso Rusia están ocupados discutiendo sobre democracia y conflictos en el Medio Oriente, la influencia de Beijing alrededor del mundo está creciendo silenciosa pero impresionantemente.

China está construyendo proyectos de infraestructura gigantes en tierra y mar a través de Asia y más allá. Está influyendo en los gobiernos sin cuestionarlos con preocupaciones sobre los derechos humanos y las normas democráticas. La iniciativa Belt and Road de casi un billón de dólares de China, en contraste con los proyectos occidentales, presta poca atención a los estándares ambientales y de derechos humanos.

Considerando las implicaciones del ascenso de China, está atrayendo relativamente poca atención.

En un año a partir de ahora, sabremos si en 2018 resolvimos algunas de las preguntas pendientes este año; si el año acercó al mundo al borde del desastre, o si revertió a un camino más prometedor. La única garantía es que, como la vieja maldición amenaza, habremos vivido en tiempos interesantes. Feliz 2018 para todos.