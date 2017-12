Lewis Hamilton se disculpa por video en que critica a su sobrino por tener un vestido de princesa

(CNN) - Lewis Hamilton, campeón de Fórmula Uno, se disculpó por publicar un video en las redes sociales que fue ampliamente criticado por "avergonzar" a su sobrino que llevaba puesto vestido de princesa.

En su disculpa vía Twitter, el cuatro veces campeón del mundo dijo que el video publicado en Instagram fue una "decisión equivocada".

Hamilton mostró a su sobrino con un vestido de princesa de colores púrpura y rosado, agitando una varita con forma de corazón. Tra ello, Hamilton dijo:"¿Por qué pediste un vestido de princesa para la Navidad?".

El piloto de F1 agregó: "Los niños no usan vestidos de princesa", antes de que su sobrino se tapara los oídos con las manos.

Hamilton borró el video tras ser publicado y ofreció disculpas públicas.

Lewis Hamilton, otra vez en aprietos por lo que publica en redes sociales.

"Ayer estaba jugando con mi sobrino y se dio cuenta de que mis palabras eran inadecuadas, por lo que eliminé la publicación", escribió en Twitter el piloto de Mercedes de 32 años .

"No quería hacer daño alguno y no tenía intención de ofender a nadie en lo absoluto. Me encanta que mi sobrino se sienta libre de expresarse como todos deberíamos", añadió Hamilton, que cuenta con 5,7 millones de seguidores en Instagram.

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

"Mis más profundas disculpas por mi comportamiento, realmente no es aceptable para nadie marginar o estereotipar, no importa de donde seas".

'Avergonzar'

En Twitter, la editora Victoria Smith, que escribe sobre feminismo, maternidad, política y salud mental, describe a Hamilton como un "inseguro, tonto sexista".

"Personalmente veo mucho más tranquilizador ver a niños vestidos de princesa que a niñas", escribió Smith.

What an insecure, sexist twerp. Personally find it far more reassuring to see little boys in princess dresses than little girls in them.https://t.co/znNTpMwTLF

— Victoria Smith (@glosswitch) December 26, 2017

En Twitter, el canal Pride in London expresó que estaba "decepcionado" con el video de Hamilton: "Muchos de nuestra comunidad han experimentado este tipo de vergüenza cuando éramos jóvenes".

Sin embargo, otros usuarios de Twitter dijeron que la reacción posterior de Hamilton en Instagram era exagerada.

"Lo entendería si Lewis Hamilton creyera en lo que dice, pero no se le ve como si lo dijese en serio", escribió Tony Mellace.

"Además, su sobrino parecía reírse con lo que dijo. Ustedes están más molestos de lo que el niño estaba. Disfruten de las vacaciones y dejen de quejarse de todo. Paz y amor", agregó.

I get it if Lewis Hamilton was mean about it, but he didn’t seem like he was doing it in that way. Plus his nephew seemed to giggle at his response. You guys are more upset than the kid was. Enjoy the holidays and stop complaining about EVERYTHING. Peace and love

— Tony Mellace (@TonyMellace7) December 27, 2017

Hamilton logró su cuarto título mundial con dos carreras de sobra al final del mes de octubre.

Lewis Hamilton y su rival Sebastian Vettel estaban estrechamente emparejados durante gran parte de 2017, con el piloto de Ferrari adelante en la primera mitad de la temporada. Luego, el británico tuvo una racha de carreras con alto rendimiento, ganando cinco de seis carreras para revertir un déficit de 14 puntos y lograr una ventaja de 66 puntos en ocho semanas.

No es la primera vez que el uso de las redes sociales ha metido en problemas a Lewis Hamilton.

Se ha tomado selfies mientras conducía una motocicleta Harley-Davidison en Nueva Zelanda y, durante una rueda de prensa los medios de F1 en Japón en octubre el 2016 dijo en Snapchat que "esta mi**** me está matando".