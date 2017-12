El gesto de un policía con una mujer en una protesta en Perú se vuelve viral

(CNN Español) - La imagen de un policía que ayuda a a una mujer mayor durante las manifestaciones en Lima se ha vuelto viral.

Tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre, las protestas estallaron en Perú y se prolongaron hasta el martes 26 de diciembre.

El 25 de diciembre, mientras los manifestantes protestaban en el centro de Lima, Aldair Mejía, un estudiante de fotografía de 19 años, captó una imagen que ha sido recogida por varios medios locales y hasta fue destacada por la Policía Peruana.

"La policía había tirado bombas lacrimógenas y en medio de la confusión logré tomar la foto", dijo Mejía en entrevista con CNN en Español desde Lima.

"Había una señora que iba caminando en medio de las bombas y no sabía lo que pasaba. Vi que los policías la miraban y le dije a un policía, 'ayúdela, porque la señora se va a asfixiar'. El policía se fue auxiliarla", añade.

Según relata el joven fotógrafo, la mujer no hacía parte de la manifestación. Mejía relata que el policía le acercó una banca y que la mujer estaba cegada por el humno.

"Creo que se estaba asfixiando porque tosía con flemas. El policía le dio un paño que creo que tenía vinagre, le hizo olerlo y la señora se calmó poco a poco. Al ver esto me metí a tomar la imagen. Alrededor no había más fotógrafos, muchos estaban en la protesta pero no se percataron de este momento. Tomé la foto, es más, tuve la oportunidad de hacer varias capturas", explicó el fotógrafo.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al expresidente Fujimori en un anuncio en Nochebuena por razones humanitarias. Fujimori de 79 años, lleva 10 años de prisión. Fue condenado en 2007 por delitos de búsqueda ilegal. Después, en abril de 2009, fue condenado por la Corte Suprema por delitos contra los derechos humanos. Asimismo, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado.

Organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional han rechazado la medida tomada por el mandatario peruano.

En Lima se presentaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, según reportó la Agencia Andina, y los agentes usaron gases lacrimógenos para dispersar la movilización. Según la agencia, las manifestaciones del 25 de diciembre terminaron con al menos una persona detenida. Además, una niña de 8 años resultó herida cuando los manifestantes corrían para evitar el humo de las bombas. Según Andina, la niña se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, pero fue llevada rápidamente a un hospital donde ya fue operada y se recupera favorablemente.

Mejía dice que no logró hablar con el policía ni con la mujer, pues ya el humo de la bomba lacrimógena se estaba alzando y tuvo que huir para no ser afectado.

La Policía Peruana tuiteó este martes la fotografía del joven agradeciéndole por "rescatar nuestro trabajo. Somos la Policía de todos los peruanos, garantizamos el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas".

El fotógrafo dice que él cree que algunos peruanos no confían en la policía pues dice que pueden cometer abusos de autoridad, pero está satisfecho de que su foto pueda mostrar "la labor que hacen, que no todos son violentos. Es la cara humana de la policía".