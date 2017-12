Viaje sin rumbo: un avión regresa a Los Ángeles tras 8 horas de vuelo por error de un pasajero

(CNN) - Chrissy Teigen y otros pasajeros con destino a Tokio terminaron justo donde su viaje empezó luego de ocho horas de vuelo: en Los Ángeles.

La modelo y personalidad de televisión tuiteó que sobrevivió a su “viaje sin rumbo” este martes en la noche luego de que el vuelo 175 de All Nippon Airways (ANA) hiciera un repentino giro en U para devolverse a Los Ángeles.

El avión, en el que iban 226 pasajeros a bordo, se devolvió luego de casi cuatro horas de viaje hacia Tokio “debido a una confusión administrativa”, según le dijo a Rene Marsh de CNN una fuente de aviación.

La tripulación creyó que un pasajero sin autorización había abordado el vuelo y optó por regresar a Los Ángeles incluso aunque la confusión fue resuelta, dijo la fuente.

ANA le dijo a CNN que el vuelo regresó a Los Ángeles como parte del procedimiento de seguridad de la aerolínea después de que alguien abordara el vuelo equivocado.

“La tripulación de cabina notificó al piloto que uno de los pasajeros abordó el vuelo incorrecto y que el piloto al mando tomó la decisión de regresar al aeropuerto de origen”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Una investigación está en curso para determinar cómo fue que el pasajero abordó ese vuelo.

“Nos enorgullecemos de brindar un servicio al cliente ejemplar, pero en este vuelo fallamos en hacerlo”, dice el comunicado.

El avión había dejado el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:36 a.m., hora local del martes, y regresó a las 7:33 p.m., según la aerolínea.

‘Primer vuelo’

Teigen, que iba a bordo del vuelo con su esposo, el cantante John Legend, tuiteó los detalles del fatal vuelo mientras ocurría.

“Un primer vuelo para mí: 4 horas en un vuelo de 11 horas y nos estamos devolviendo porque tenemos un pasajero que no se suponía debía estar en este avión”, tuiteó ella. “Por qué… por qué nos tuvimos que devolver, no lo sé”.

My first tweet can’t be more epic than this: just survived an 8-hour LAX-LAX flight with @chrissyteigen and @johnlegend on #ANA #NH175 pic.twitter.com/yY0vIqfcja

— Raffy (@Raffywu) December 27, 2017

Mientras el vuelo sin rumbo regresaba a Los Ángeles, Teigen hacía preguntas en su Twitter.

“¿Por qué tenemos todos que ser castigados por el error de una persona? ¿Por qué no solo aterrizamos en Tokio y enviaban a la otra persona de regreso? ¿Por qué esta es una mejor idea? Todos tenemos las mismas preguntas”, tuiteó Teigen.

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions.

— christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

they put our plane in a secure area. We can’t be near the common folk --

— christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Más tarde, la modelo tuiteó que los pasajeros fueron interrogados luego de regresar a Los Ángeles.

“Pusieron el avión en un área segura. No podemos estar cerca de la gente común”, dijo ella.

Teigen mantuvo el sentido del humor al responder preguntas sobre el incidente.

“No sé por qué no estoy más perturbada por esto”, dijo ella. “El placer que me da la historia vale más la pena para mí que el viaje directo a Tokio”.

El miércoles en la mañana la modelo había enviado una serie de tuits sobre el incidente a sus 9,2 millones de seguidores. Después dijo que tomó otro vuelo.