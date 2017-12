¿Qué pasa con el Top 10 de Ojo Crítico?

Hollywood (CNN) - Cuando por esta época todos están hablando de cómo celebrar la Navidad o la llegada del nuevo año, yo ando en un carrera contra el reloj preparando el listado de mis películas favoritas del año que está por concluir.

Digamos que eso se ha vuelto mi principal tradición por estos días, al igual que comentar dicho Top 10 con ustedes. A veces coincidimos y a veces no, pero todo sea por un acalorado y cordial debate sobre el cine.

Sé que para esta época muchos ya han publicado su listado, quizá porque quieren concentrarse en las fiestas, pero yo siempre tengo una que otra película aún sin ver debido a que algunas, de aparente gran calidad, se estrenan justo en Navidad. A veces esas películas las puedo ver antes de su estreno comercial, pero esta vez no fue el caso con All the Money in the World.

Esta última llegará a las salas de cine de Estados Unidos justo el día de Navidad y por eso, mientras muchos seguirán abriendo sus regalos, yo estaré haciendo fila desde muy temprano para poder verla ese mismo día.

La película viene con una gran controversia. De hecho, son dos. La primera la he reportado en los últimos días y tiene que ver con el hecho de que a solo semanas de su estreno estalló el escándalo por supuesta conducta sexual inapropiada en contra de uno de sus protagonistas, el actor Kevin Spacey. Esto obligó a los productores a llamar al veterano actor Christopher Plummer para que en solo nueve días filmara todas las escenas de Spacey y este último pudiera ser ‘borrado’ de la producción.

La otra controversia es más reciente y tiene que ver con las libertades artísticas que los creadores de la cinta se habrían tomado al contar esta historia basada en hechos reales. La queja, según un reporte de Variety, proviene de un familiar de uno de los personajes retratados en la cinta y al parecer el asunto ya está en mano de abogados.

Pero volviendo al Top 10 y a la pregunta que ustedes me han formulado en redes sociales sobre su publicación, espero tener definido dicho listado para antes de que concluya el 2017. Por lo pronto, ver All the Money in the World, protagonizada también por Michelle Williams y Mark Wahlberg, es todo lo que quiero en esta Navidad.