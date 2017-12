Estos son los mejores hoteles de lujo, ¿cuál te gusta más?

(CNN) – Bulgari Resort Dubai solo ha estado abierto unas pocas semanas, pero ya se ha coronado como el mejor nuevo hotel de lujo de 2017.

La propiedad, ubicada en la isla artificial Jumeira Bay, se colocó en la lista anual de Luxury Travel Intelligence de la compañía de ratings exclusivos para miembros, superando la dura competencia de The Ned en Londres y el Hotel de Crillon en París.

Descrito como un "oasis urbano", el complejo de 158.000 metros cuadrados, diseñado por el reconocido estudio de arquitectura italiano Antonio Citterio Patricia Viel, fue acreditado por su diseño estructural y su ubicación "discreta".

Si bien el Bulgari Resort Dubai tomó el primer puesto, sin duda no fue el único hotel nuevo que causó una impresión que será difícil de olvidar.

A continuación, la lista completa de los 14 mejores hoteles "verdaderamente excepcionales" de LTI.

1. Bulgari Resort Dubai

"Esta sensacional propiedad nos impresionó tanto que se convirtió en la selección de LTI de última hora de este año", dice el fundador de LTI, Michael Crompton.

"Es de baja altura (solo cuatro pisos), privado y discreto, todo lo que la mayoría de los hoteles de Dubai no son. También nos encanta su impresionante arquitectura".

Con más de 13 hectáreas, este opulento complejo ubicado a diez minutos de la ciudad tiene un imponente diseño de poca altura que lo distingue de los hoteles típicos de Dubai.

Otros puntos que distinguen al Bulgari incluyen un club de playa privado, un puerto deportivo de 50 literas, un spa y un restaurante italiano encabezado por el chef Niko Romito.

"Hemos aconsejado a los miembros de LTI que busquen una villa de playa", dice Crompton.

Bulgari Resort Dubai, Jumeira Bay Island, Jumeira 2, Dubai, Emiratos Árabes Unidos +971 4 7775555

2. The Ned, Londres

La zona panorámica de la azotea del The Ned ofrece vistas a la catedral de St. Pauls.

Ubicado en la antigua sede de un banco internacional, este nuevo hotel londinense del grupo Soho House también embelesó al equipo de LTI. Si se perdió el primer puesto fue por poco o nada.

The Ned fue elogiado por su vestíbulo de 3.000 metros cuadrados, separado por 92 columnas de verdite y filas de mostradores de nogal, y su espaciosa terraza, que ofrece vistas de la catedral de St. Paul.

"Es grande, audaz y valiente, y más Nueva York que cualquier cosa en Nueva York", dice Crompton.

The Ned, 27 Poultry, Londres EC2R 8AJ; +44 20 3828 2000

3. Villa La Coste, Provenza

Villa La Coste es un hotel de lujo en la bodega orgánica Château La Coste, en Provenza. Cuenta con 28 suites que incluyen una terraza privada y vistas a las montañas de Luberon.

"Esta propiedad única tiene la sensación distintiva de una casa privada", explica Crompton.

Uno de los aspectos más notables de este lugar, desarrollado por el hotelero irlandés Paddy McKillen, es la obra de arte expuesta.

Sus paredes están decoradas con pinturas de Sean Scully y Damien Hirst, así como con raras fotografías de Picasso realizadas por David Douglas Duncan.

Villa La Coste, 2750 Ruta de la Cride, Le Puy-Sainte-Réparade, Provenza, Francia; +33 4 42 50 50 00

4. Hôtel de Crillon, París

El Hôtel de Crillon fue reabierto en julio de 2017 después de una renovación de cuatro años que costó 200 millones de dólares.

El hotel de referencia parisino, que data del siglo XVIII, ahora cuenta con 124 habitaciones y suites destacadas, un patio subterráneo así como notables soñados por el idolatrado arquitecto paisajista Louis Benech.

Fue reconocido por sus dos 'grand apartments' diseñados por Karl Lagerfeld que se conocen colectivamente como "Les Grands Appartements".

Hôtel de Crillon, 10 Place de la Concorde, 75008 París, Francia; +33 1 44 71 15 00

5. Chable Resort, Yucatán

Construido en el centro del bosque maya, el Chable Resort ofrece 38 espaciosas habitaciones al estilo de pequeñas casas y dos amplias suites.

El establecimiento de cinco estrellas, ubicado la península de Yucatán, es venerado por sus diseños estructurales, así como por su amplia colección de tequila.

"El impresionante diseño, el espectacular spa en forma de cueva, el ambiente relajado, la cocina maya contemporánea y tres kilómetros cuadrados de terreno privado son solo algunas de las cosas que nos cautivaron en nuestra reciente visita al Chable Resort", dice Crompton.

Chablé Resort & Spa, Tablaje 642, San Antonio Chablé, 97816 Chochola, Yucata, México; +52 55 4161 4262

6. Hotel Burgenstock, Lucerna

Situado a 850 metros sobre el lago de Lucerna, el tan esperado complejo de Burgenstock fue lanzado en agosto, luego de nueve años de iniciado el proyecto.

Si bien hay cuatro hoteles ubicados aquí, LTI ha nombrado al Hotel Burgenstock como su "favorito".

La propiedad tiene 102 habitaciones y suites con espectaculares chimeneas, así como un spa alpino, un bar en el vestíbulo, una bodega y un salón para fumadores.

Bürgenstock Hotel, CH-6363 Obbürgen; +41 41 612 60 00

7. Nobu Ryokan, Malibu

Situado a lo largo de Carbon Beach en Malibu, este es el primer hotel de la marca Nobu Ryokan, propiedad del multimillonario Larry Ellison, el chef Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor de cine Meir Teper.

Lo que alguna vez fue un motel de playa vintage de 1950, ahora consta de 16 habitaciones, 11 de las cuales incluyen vistas al mar y terrazas.

"Nos encanta el estilo minimalista, las bañeras de teca y la ubicación junto a la playa", dice Crompton.

Nobu Ryokan, 22752 Pacific Coast Highway, Malibu CA 90265; +1 310 317 3080

8. Hotel Eden, Roma

Construido a finales de 1800, el hotel de lujo reabrió sus puertas en 2017 tras ser sometido a un complejo proyecto de restauración.

El Hotel Eden, comprado por la Colección Dorchester en 2013, ahora ha reducido su número de habitaciones de 121 a 98.

Su nueva suite penthouse Bellavista de 201 metros cuadrados ha sido un gran éxito entre los huéspedes, gracias a sus ventanas del piso al techo, que ofrecen amplias vistas de Roma.

El hotel también ha añadido un spa y restaurantes rediseñados, como el de la azotea La Terrazza e Il Giardino Ristorante & Bar.

Hotel Eden Rome, Via Ludovisi 49, Roma 00187, Italia; +39 06 478121

9. Kokomo Island, Fiji

El complejo de islas privadas en Fiji está situado en la isla de Yaukuve, que se encuentra al sur de Viti Levu, la isla principal de Fiji, y ha sido bautizado como "un mundo alejado del mundo".

Desarrollado por el multimillonario inmobiliario australiano Lang Walker, tiene 21 lujosas villas de estilo fijiano junto a la playa con su propia piscina privada y techos de paja tradicionales.

"Para un puro lujo descalzo, recomendamos que tome uno de los picnics excepcionales del chef Daniel Johnson en una excursión por la isla", sugiere Crompton.

Kokomo Island, Yaukuve Levu Island, Fiji; +679 776 4441

10. Four Seasons Surf Club, Miami

El nuevo Four Seasons Hotel en The Surf Club es una nueva representación del auge del histórico club social de Miami en la década de 1930, cuando fue el hábitat ideal para gente como Elizabeth Taylor y Winston Churchill.

Diseñado por Richard Meier, la propiedad de 3,7 hectáreas consta de 77 habitaciones, 30 residencias hoteleras y 121 apartamentos residenciales privados, así como un club privado.

"La nueva propiedad estilo resort es la favorita de Miami y este es el clásico Four Seasons", dice Crompton.

Four Seasons Surf Club, 9101 Collins Ave, Surfside, FL 33154, EE. UU .; +1 305 381 3333

11. Hotel Jackalope, Victoria, Australia

La primera propiedad de la marca Jackalope se abrió en Victoria, Australia en mayo, y se proyectan otras en Melbourne, Shanghai y Los Ángeles.

Ubicado en Willow Creek Vineyard, sus 46 habitaciones tienen ventanales y terrazas privadas.

LTI ha elogiado especialmente a sus dos restaurantes, describiendo la comida como "excepcional".

"Esta propiedad es todo lo que podrías desear de un escape urbano y relajante", declara Crompton.

Jackalope Hotel, 166 Balnarring Rd, Merricks North Victoria 3926, Australia; +61 3 5931 2500

12. Palacio Tangará, São Paulo

La única presencia de Sudamérica en la lista es el muy considerado Palacio Tangará en São Paulo, que se encuentra en el centro del Parque Burle Marx, un espacio de 11 hectáreas de selva tropical atlántica.

El hotel de cinco estrellas también alberga un spa Sisley, restaurantes supervisados ​​por el aclamado chef francés Jean-Georges Vongerichten y dos piscinas.

"Asegúrate de visitar la llamativa bodega de paredes de cristal con el atractivo sommelier Gabriele Frizon", recomienda Crompton.

Palacio Tangará, Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby 05706, São Paulo, Brasil; +55 11 4904 4040

13. The Silo, Ciudad del Cabo

El The Silo, en Ciudad del Cabo, consta de seis pisos y descansa sobre el Zeitz MOCAA (Museo de Arte Contemporáneo de África) en lo que una vez fue un gran silo de hormigón.

Ahora el hotel urbano más caro de África, la característica más admirada de The Silo son sus grandes ventanas convexas.

Sin embargo, su piscina de cristal en la azotea también es una "gran ventaja", según LTI.

Las 26 habitaciones eclécticas aquí han sido diseñadas y decoradas individualmente por la hotelera sudafricana Liz Biden.

The Silo Hotel, Silo Square, V & A Waterfront 8001, Ciudad del Cabo, Sudáfrica; +27 21 670 0500

14. The Whitby, Nueva York

La propiedad más nueva de los empresarios hoteleros Tim y Kit Kemp se inauguró a principios de 2017 y se anuncia como "una celebración del arte y el diseño contemporáneo".

Cuenta con 86 habitaciones y suites diseñadas individualmente con ventanas que van desde el piso hasta el techo, así como un cine de vanguardia con 130 asientos y un Orangery.

"Un auténtico acierto en Nueva York para los Firmdale Hotels, con sede en Londres, que rara vez ponen un pie en falso", dice Crompton.

The Whitby, 18 W 56th Street, Nueva York, NY 10019; +1 212 586 5656