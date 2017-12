Los mejores GIF de la política de EE.UU. de 2017

(CNN) - En la semana de Navidad, desde Washington,

Scroll for more content...

Estos son los 12 mejores GIF de 2017 para ver.

Desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, los mejores momentos del año,

ahora se miran en bucle para que todos los miremos por doquier.

Sin más preámbulos, aquí están los 12 GIF,

que les damos de regalo directamente en la web.

Hablando de regalos, el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump, él y la futura primera dama Melania se reunieron con el entonces presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la Casa Blanca.

Como cualquier buen invitado, Melania Trump trajo un regalo. ¡Y no cualquier regalo! ¡Una caja azul de Tiffany's!

LEE: Y el GIF más popular de 2017 es…

Pero la entrega fue realmente incómoda porque nadie parecía saber qué hacer con el regalo. El momento resultó en este maravilloso GIF, que se volvió incluso un meme, de la cara de Michelle Obama.

Lección aprendida: siempre ten una mesa de regalos. Simplemente ten una mesa sobre ruedas y ruédala. Problema resuelto.

Nadie arrincona al presidente de Estados Unidos.

Trump no iba a quedar opacado por sus aliados de la OTAN. En este GIF, se abre camino hacia la parte delantera del grupo, escurriéndose a empujones delante del líder de Montenegro.

Trump adora los camiones. Incluso ha usado un prendedor que dice eso.

Así que no debería haber sido sorprendente para alguien que alguna vez tuvo una infancia que el presidente aprovechara la oportunidad para subirse a la cabina de un camión cuando se le dio la posibilidad frente a la Casa Blanca. Lo hizo mientras se reunía con representantes del gremio de camiones.

Luego procedió a vivir el sueño y pretender tocar la bocina y conducir el camión. El momento mereció algunas críticas, pero, seamos honestos, muchos de nosotros estábamos celosos.

Todo es incómodo. Política. Diplomacia. Vida. Todo.

Este hecho quedó mejor ilustrado en este momento en una reunión de la Oficina Oval entre Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe en febrero.

Trump se hizo conocido por su racha de apretones de manos notables, pero este realmente puso a todo el mundo a hablar. Tiene muchas de las características de un apretón de manos de Trump: el tirón, la mano y los pulgares hacia arriba posteriores. Pero fue la cara de Abe la que realmente convirtió a este en uno de los mejores GIF del año.

Tres años después de su apogeo en el mundo real, el dab finalmente llegó al Capitolio en 2017. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha tenido varios encontronazos con el gesto, pero este fue realmente espectacular.

Como escribí en enero, el dabbing es un movimiento de la parte superior del cuerpo popularizado por el mariscal de campo Carolina Panthers, Cam Newton y que lo hizo de forma vergonzosa la exrepresentante Loretta Sánchez durante un debate político.

El hijo del representante Roger Marshall decidió hacer el dab durante la foto oficial de toma de posesión de su padre, y en el momento del GIF arriba, podemos ver a Ryan descubrir el gesto... y acabar con esa tontería inmediatamente.

Tuvimos un eclipse solar a principios de este año. Tal vez recuerdes la única cosa que casi todos recuerdan de la clase de ciencias de la escuela primaria: no mires directamente al Sol. Nunca.

Trump vive según sus propias reglas, como se demuestra aquí cuando se quitó las gafas de eclipse y miró directamente al Sol. Él está bien. Está totalmente bien.

A veces solo necesitas saber cuándo admitir la derrota. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, lo sabe bien. En febrero, durante un foro ciudadano, una votante enojada le reclamó al senador.

Y McConnell sabía que debía dejar que el regaño le cayera sin protestar.

¿Recuerdas esa vez que el senador Marco Rubio tomó un trago de agua durante su respuesta al discurso del Estado de la Unión 2013? Todos pensaron que era gracioso.

¿Recuerdas cuando Trump lo hizo? Todos todavía pensaban que es gracioso.

La deshidratación no es ninguna broma, amigos míos. Podría darte dolor de cabeza, ponerte irritable, con sueño. Usa este GIF para recordarte beber más agua en 2018.

Abe, de Japón, está realmente buscando el premio a mejor actor de reparto en un GIF este año. Él y Trump estaban alimentando a algunos peces koi, durante la visita de Trump a Japón en noviembre cuando esto sucedió.

Objetivamente, si nos fijamos en la cantidad de comida para peces que había en cada una de sus cajas, espolvorearla poco a poco habría tomado toda una edad literal. Lo que Trump y Abe hicieron fue un favor para todo el mundo, incluido los peces, al tirar la comida y moverse.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, sabe cómo vivir su mejor vida. Consiguió un nuevo trabajo, limpió la casa, se puso detrás del podio de la Casa Blanca y les dijo a todos que no lo despedirían.

"No voy a renunciar hoy", dijo. "Y acabo de hablar con el presidente. No creo que me despidan hoy".

Considerando la estabilidad laboral de ese cargo, seguro eso motivó a Kelly.

A veces uno se puede identificar con los políticos. Este momento de octubre fue uno de esos casos. Trump caminó por la habitación para firmar una orden ejecutiva sobre atención médica. El senador Rand Paul actuó como si su exmejor amigo hubiera entrado torpemente en una fiesta.

Si deseas recrear esta respuesta indiferente, puede repetir los siguientes pasos en tu hogar:

Cierra tus manos frente a ti

Mira hacia abajo, al piso

Mira en la dirección opuesta a la persona que entra

Empieza a darle la espalda casualmente

Serás un experto en salir de situaciones incómodas en muy poco tiempo, gracias a Paul.

¿Crees que íbamos a terminar sin un GIF de Joe Biden? Vamos, fue vicepresidente durante tres semanas al principio de año.

Y, vaya, su último evento en el Senado fue muy gracioso.

Después del año que hemos tenido, esa bebé nos representa a todos.