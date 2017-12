Guía de regalos de última hora: los libros de cocina que necesitas tener

-- Mira aquí nuestra guía de regalos para esta temporada

(CNN) – ¿Sueñas con conocer alguna ciudad o país por el chef o el barman que los ha hecho famosos?

Las verduras que el chef Joshua McFadden sirve en el restaurante de Portland Ava Gene, los los dulces en los locales del chef Yotam Ottolenghi en Londres y las bebidas del extraordinario barman Jim Meehan han inspirado a las personas a viajar para conocer sus preparaciones.

¿No puedes incluir todos esos famosos destinos gastronómicos en tus planes para 2018? ¿Estás buscando un regalo de última hora? Pues puedes empezar a probar las populares creaciones de estos cocineros y bármanes apostándole a incluir sus libros en tu lista de regalos de último minuto.

“Los chefs más exitosos en este momento son los que tienen una historia que contar”, explicó la escritora de libros de cocina Susan Puckett, coautora de Turnip Greens & Tortillas: A Mexican chef Spices up the Southern Kitchen. Un proyecto en el que trabajó junto al restaurante Taquería del Sol, ubicado en Atlanta y el copropietario del lugar Eddie Hernández. Su obra se lanzará en abril próximo.

“La comida y los menús (de los chefs) son expresiones de quiénes son ellos, de dónde vienen y qué valoran”, añadió Puckett, quien también colaboró con el conocido chef de Atlanta Steven Satterfield en su libro de cocina Root to Leaf: A Southern Chef Cooks Through the Seasons.

“Los libros de cocina de los chefs pueden (además) entregarles a los curiosos sabores de diferentes comidas que, de otro modo, no podrían probar”, insistió.

El regalo perfecto para quienes disfrutan explorando la comida

Les pedimos a los usuarios de Goodreads, el sitio web gratuito de Amazon en el que 70 millones de aficionados a los libros comparten reseñas y aprenden sobre obras nuevas, que nos ayudaran a reducir la lista de los mejores ejemplares sobre cocina.

“A los lectores les gusta poder crear platillos que no solo desafíen la comida de sus restaurantes favoritos, sino también tener a los chefs dándoles los secretos de sus famosas preparaciones”, aseguró Elizabeth Khuri Chandler, editora en jefe de Goodreads.

“El gusto está fuertemente ligado a la memoria. Por eso, no sorprende que muchos de quienes escriben las reseñas (y que han estado en estos lugares) expresen el deseo de intentar capturar de nuevo el sabor de la ciudad o del restaurante a través de estos libros de cocina”, señaló Chandler.

Para todos los tipos de cocineros

Cocinando comida asiática: 101 Asian Dishes You Need to Cook Before You Die por Jet Tila.

Para el cocinero experimental: wd-50: The Cookbook por Wylie Dufresne y Peter Meehan.

Para el miembro de una comunidad: The Moosewood Restaurant Table por el Moosewood Collective.

Cuando un chef y una perfumista se unen: The Art of Flavor: Practices and Principles for Creating Delicious Food por Daniel Patterson y Mandy Aftel.

Para el amante de la comida birmana: Burma Superstar: Addictive Recipes from the Crossroads of Southeast Asia por Desmond Tan y Kate Leahy.

Más allá de la ensalada promedio: The Book of Greens por Jenn Louis junto a Kathleen Squires.

Para el científico potencial: Salt Fat Acid Heat: Mastering the Elements of Good Cooking por Samin Nosrat.

Comida judía reconfortante: Jack's Wife Freda: Cooking From New York's West Village por Maya y Dean Jankelowitz, junto a Julia Jaksic.

Para el cocinero de temporada: Six Seasons: A New Way with Vegetables por Joshua McFadden con Martha Holmberg.

De dulce a sabroso: Tartine All Day: Modern Recipes for the Home Cook Hardcover por Elisabeth Prueitt.

Para el barman: Meehan's Bartender Manual por Jim Meehan.

Para el repostero: Sweet: Desserts from London's Ottolenghi por Yotam Ottolenghi y Helen Goh.

La autobiografía imprescindible: Coming to My Senses: The Making of a Counterculture Cook por Alice Waters.